Trabajadores de Enami preocupados por deuda de 500 millones de dólares de la empresa estatal

Esta semana, la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados que investiga la administración y los estados financieros de la Empresa Nacional de Minería (Enami), para determinar eventuales adulteraciones de información, comenzó a recibir audiencias.

El primero en exponer fue el presidente del Sindicato Trabajadores N° 1 de la Fundición Paipote, de Enami, Eduardo De la Barrera, quien alertó sobre situaciones “dudosas” en el balance metalúrgico, que derivaron en una auditoría realizada en el segundo semestre de 2021.

En la exposición, el dirigente denunció que el documento completo de esta fiscalización no se les entregó a los representantes del sindicato, teniendo acceso solamente a una presentación de resultados donde hay cifras que no cuadran. En esto, se refirieron a una deuda de 500 millones de dólares “que no se puede justificar”.

En segundo lugar, participó en la sesión el exsuperintendente de operaciones de Enami, Carlos Fernández, quien habló de la manipulación de inventarios de cobre donde “hacen aparecer y desaparecer cobre de un mes a otro”. En ese sentido, aseguró que existe alteración en los datos de la gestión ambiental, así como en las leyes de concentrados de cobre, junto con manipulaciones en el sistema diario de información del trabajo.

Reacciones parlamentarias

En la sesión, la diputada Daniella Cicardini (PS) alertó sobre la “inestabilidad financiera que pone en riesgo a la empresa” y también a sus trabajadores, y criticó la alteración de datos ambientales, pues se estaría “jugando con la salud de las personas de Paipote y Tierra Amarilla”.

“La situación preocupa, genera incertidumbre y es necesario atajarlo”, afirmó la parlamentaria, quien estimó como importante fortalecer a Enami frente al actual escenario.

Por su parte, el diputado Francisco Eguiguren (RN) expresó que “todo lo que se haga para resolver, con la mayor profundidad, lo que ocurre en Enami va a ser útil” y ayudará a la pequeña y mediana minería. Junto a esto, solicitó incluir en la lista de invitados al fiscal de la estatal, Max Larraín; y al gerente, Iván Fortín.