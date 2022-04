(Video) Trabajadores de Integramédica denuncian sobrecarga laboral por despidos masivos y alto índice de licencias: Realizaron atraso colectivo

Los trabajadores de la red de atención de salud Integramédica realizaron un atraso colectivo desde las 7:30 hasta las 9:00 de la mañana de este este lunes, en protesta a la recarga laporal a la que son sometidos como consecuencia de la tremenda falta de personal que existe en la empresa, debido a despidos masivos y alto índice de licencias médicas.

En declaraciones a El Ciudadano, los trabajadores explicaron que en los últimos meses, la empresa ha despedido a muchas personas y actualmente registran un 16% de licencias médicas a nivel red, debido a todos los problemas de salud generados por la recarga laboral a la que han sido sometidos y que ha desencadenadoen cuadros de estrés, síndromes de pánico y depresiones, entre otros padecimientos, los cuales también afectan la parte física y demandan un alto consumo de fármacos.

La acción de carácter pacífico tuvo lugar en dos centros de la red, en el que se encuentra ubicado en Alto Las condes y el de Barcelona, en Pedro de Valdivia. Los trabajadores no ingresaron a la hora estipulada para cumplir sus funciones, colocaron globos negros y pancartas en las afueras de las sedes, con el objetivo de demostrar su descontento en contra de la explotación laboral.





«Acá estamos con todos los trabajadores de Integramédica Barcelona manifestándonos con un atraso colectivo que quisimos hacer para que la empresa sepa valorizar el capital humano que tiene. Hoy día, paradójicamente, vendemos salud y tenemos trabajadores enfermos. En esta empresa hay un alto índice de licencias médicas, que alcanza el 16% y la empresa no se preocupa por eso, pero nosotros sí. Como sindicatos tenemos el deber de estar ahí con nuestros compañeros, porque los están recargado laboralmente, porque esas licencias no son remplazadas, porque han despedido a 600 trabajadores», explicó Clara Moya Tapia, presidenta del Sindicato Interempresa de la red Integramédica.

«El crecimiento de esta empresa ha sido de forma exponencial, ha tenido ganancias en el primer trimestre del año 2021 que jamás en la vida tuvo, y sin embargo, los sueldos son mermados y la verdad no se preocupan por la salud de los trabajadores. No tienen plan de contingencia, no tienen protocolo de agresiones, y la gente está demasiado agresiva y no hay ningún protocolo que en el fondo proteja a mis compañeros que en infinidad de ocasiones han sido agredidos verbal y físicamente y ya estamos colapsados, de eso basta y por eso estamos aquí», indicó durante la protesta.

«Necesitamos que esto se visibilice ya que está transnacional está acostumbrada a trabajar de esta forma en otros países, pero acá en Chile no podemos permitirlo», expresó a El Ciudadano.

«La sobrecarga laboral es demasiada»

Durante la protesta, los integrantes del personal de la red señalaron que se encuentran cansadas y cansados de que «no haya un apoyo de la empresa hacia los trabajadores».

Asimismo, plantean que demandan «salud mental» y señalan que durante años «no han sido escuchados por la empresa», que ha pasado por alto sus necesidades como trabajadores.

Acusan a la empresa de sobre exigir a la fuerza laboral. «Hay muy poco personal para el público que Integramédica atiende todos los días, la sobrecarga laboral es demasiada», expresaron.