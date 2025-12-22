Tráfico de ketamina en la FACH: Fiscalía formalizó y dejó en prisión preventiva a 2 civiles involucrados

La Fiscalía Regional de Tarapacá formalizó a 2 civiles involucrados en el caso de tráfico de drogas (ketamina) descubierto en la Fuerza Aérea de Chile y por el cual se encuentran imputados 5 militares.

Desde el ente persecutor informaron que las diligencias de investigación dirigidas por la Fiscalía junto a la Brigada Antinarcóticos de la PDI, permitieron identificar a los imputados civiles que formaban parte de la organización criminal liderada por funcionarios de la FACH, quienes usaban aviones institucionales para trasladar ketamina desde Iquique hasta la Región Metropolitana.

La Fiscal Regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, detalló que «la investigación dirigida por el Ministerio Público, en coordinación con Policía de Investigaciones, logró determinar la participación de tres personas civiles, quienes se encargaban de coordinar la compra de la ketamina en la ciudad de Arica para traerla a Iquique y ser entregada a uno de los integrantes de la Fuerza Aérea, quien tenía la obligación de transportarla hasta la ciudad de Santiago».

Así, en una audiencia realizada en Iquique, la fiscal del Sistema de Análisis Criminal de Tarapacá formalizó al al imputado chileno A.A.M.C. -detenido el viernes pasado en Santiago-, y al imputado N.E.I.R., también chileno, quien se encuentra privado de libertad en la Región Metropolitana desde comienzos de diciembre de 2025, cuando se le revocó un beneficio de libertad vigilada y debió ingresar a cumplir una pena de 3 años y un día por un delito de robo.

Ambos sujetos fueron formalizados por los delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita, indicando la Fiscalía que los 2 imputados, junto a un tercer sujeto que está con orden de detención, eran los dueños y financistas de la droga y estaban encargados de coordinar con el jefe de la organización – el cabo 2° E.N.V.M.- la entrega de la sustancia en Iquique, pagarle las sumas acordadas por el traslado y asegurar su recepción en Santiago.

De este modo, entre enero y julio de este año, estos civiles coordinaron a lo menos 4 envíos de ketamina -oculta en bolsos o maletas- en vuelos institucionales de la FACH, pagando a los funcionarios de la Fuerza Aérea cerca de 800 mil pesos por cada viaje, a excepción del último, cuando fueron detenidos.

Los imputados quedaron privados de libertad, fijándose el mismo plazo de investigación de 180 días que mantienen los otros imputados de la causa.

