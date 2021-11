Trampa electoral: Miles de personas quedan sin votar por el manejo direccionado del Servel

Votantes de todo el país denunciaron un cierre anticipado de las mesas de sufragio, puesto que estaban esperando en las filas para ejercer su derecho al sufragio en estas elecciones presidenciales, parlamentarias y de cores, pero no pudieron ingresar a los locales.

A raíz de esto, se generaron discusiones entre los votantes y las autoridades encargadas del recinto, lo que en algunos casos se resolvió con la reapertura del centro.

Las mesas cierran solo a las 18:00 horas, siempre que no hubiere algún elector que deseare votar haciendo fila al interior o exterior del local. Si hubiere electores con intención de sufragar, la mesa deberá recibir el sufragio de todos ellos antes de proceder con el cierre. — Servicio Electoral (@ServelChile) November 21, 2021

De acuerdo con el Servicio Electoral (Servel), “las mesas cierran sólo a las 18:00 horas, siempre que no hubiere algún elector que deseare votar haciendo fila al interior o exterior del local. Si hubiere electores con intención de sufragar, la mesa deberá recibir el sufragio de todos ellos antes de proceder con el cierre”.

El Servel se basa en el Artículo 74 de la Ley 18.700 que señala que “a las dieciocho horas del día de la elección, y siempre que no hubiere algún elector que deseare sufragar, el presidente declarará cerrada la votación, dejando constancia de la hora en el acta. Si hubiere electores con intención de sufragar, la mesa deberá recibir el sufragio de todos ellos antes de proceder con el cierre de la votación (…).

Sin embargo, según las y los ciudadanos afectados, a las 18: 00 horas se procedió a cerrar los centros y no se les permitió ingresar a sufragar.

«A las seis de la tarde vino un militar, cerraron las puertas y no dejaron que la gente ingresara. Hay 100 personas afuera esperando votar”, señaló un auditor de Radio Bío Bío, identificado como Lisandro, desde el Instituto Cumbre de Cóndores de la comuna de Renca.

Otro auditor de La Radio, identificado como Jaime denunció que se registró situación similar en el sector de Villaseca, comuna de Buin.

“No nos quieren dar el derecho a sufragio. Vino la delegada de la mesa y dijo que no, porque cerraron a las seis. Dijo que sólo la gente que estaba dentro de la escuela podía votar. Carabineros y militares se limpian las manos, perdí mi voto”, explicó.

En algunos colegios de Maipú y Puente Alto se cerraron las puertas, generando caos entre las personas que aguardaban para entrar al recinto. La misma situación se reportó en Antofagasta.

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), expresó su preocupación “por distintas denuncias que nos han llegado por parte de vecinos y también de equipos municipales que tendríamos a las 6:10 (PM) de la tarde más de nueve establecimientos en Maipú que estarían cerrando su puerta aún teniendo votantes en el exterior de estos”.

Recordó que el “Servel ya fue bastante claro, hizo el llamado a que dejaran entrar a todas las personas que quisieran manifestar su voto, por tanto lo volvemos a reiterar, nosotros ya lo hicimos a través de los equipos municipales y distintos apoderados de mesa, pero es importante que no sólo en Maipú sino que en toda la Región Metropolitana y en todo el país aquellas personas que se hayan acercado a sus locales de votación puedan ejercer su derecho a voto. Les pedimos encarecidamente que nos ayuden a reforzar este mensaje que me imagino que en muchos lugares no ha llegado con toda la claridad, pero no podemos permitir que estén cerrando escuelas cuando todavía tenemos tiempo para poder manifestar nuestra opinión y esta elección va a ser más democrática y más legítima en la medida que más personas puedan participar”.

Poco antes del horario de las 18: 00 horas, Giorgio Jackson, desde el comando del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, señalaba que “es muy importante reiterar que la ley 18700 en su artículo 74 establece que las mesas se cierran a las 18 horas, sin embargo si es que hay alguien que estando en el local de votación o en la fila del local de votación debe ser respetado su derecho a sufragio”.

“Por eso nuestro llamado es que hasta el último momento, hasta el último instante en que las mesas estén abiertas -que eso puede exceder las 18 horas en el caso que haya una fila de votación- la gente pueda saber que puede ejercer su derecho a participación. Hemos visto resultados provisiorios desde el extranjero donde la tasa de participación ha sido muy alta, los números preliminares que tenemos es que se puede acercar a casi el doble de la votación del año 2017 en las presidenciales”, subrayó.

El cierre anticipado de mesas causó lluvia de críticas por parte de la ciudadanía que expresó su rechazo y molestia a través de las redes sociales, por lo que la etiqueta #ServelCorrupto se hizo viral en Twitter.

