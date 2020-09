Tras 123 días comuneros mapuche de Angol deponen huelga de hambre sin llegar a acuerdo con el Gobierno

Tras 123 días los ocho comuneros mapuche de Angol depusieron la huelga de hambre que llevaban a cabo en la cárcel de dicha ciudad de la Región de la Araucanía, y sin haber llegado a un acuerdo con el Gobierno.

Así lo informó el vocero de los comuneros, Rodrigo Curipán, quien señaló que “le hemos pedido a los peñi no continuar con este sacrificio. No existe derrota, no hubo negociación con el gobierno”.

De acuerdo a información de Biobío, los preos políticos tomaron la decisión de terminar con la huelga de hambre luego que familias y comunidades les pidieran cesar con esta medida debido a su delicado estado de salud.

Curipán planteó que los mapuche demostraron que están dispuestos a sostener conversaciones de alto nivel político con el Gobierno, mientras que la posición de las autoridades fue la de imponer acuerdos.

“Queda demostrado que es el Gobierno quien no tuvo la capacidad política de abordar una situación que los mapuche le hemos planteado y que tiene que ver con la aplicación efectiva del convenio 169 de la OIT”, dijo.

«Hemos observado la falta de voluntad del Gobierno para resolver justamente las demandas políticas que no sólo resolverían el asunto particular de cada uno de los prisioneros políticos mapuche, sino que además vendría a resolver gran parte de lo que es hoy día la demanda política mapuche (…) es el Gobierno quien ha faltado al diálogo, quien lamentablemente no ha tenido la capacidad de abordar una conversación de alto nivel político de manera bilateral con los mapuche», condenó.

En ese sentido, el representante aseguró que serán las autoridades del Ejecutivo las responsables de lo que ocurra de aquí en adelante.

“Seguimos sosteniendo que es el Gobierno quien ha venido actuando de manera intransigente, esta situación queda hoy abierta a que las comunidades mapuche y los distintos territorios continúen con las distintas acciones de protesta política para que sea el Gobierno quien es el responsable de todos los hechos que ocurran de aquí en adelante”, señaló.

Curipán adelantó que «se vienen movilizaciones que se van a intensificar en distintos territorios mapuche».

«En este momento lo que viene son movilizaciones que se van a intensificar en distintos territorios mapuche, y esperamos que el Gobierno, cuando tenga la voluntad de conversar, se va a encontrar con estos mapuche a los cuales les llama separatista (…) que tenemos plena voluntad de dialogar», dijo.

Con información de Bio Bio Chile y El Mostrador.

