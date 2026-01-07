Tras apoyo de Kast a acción militar de Trump contra Venezuela: Diputados presentan reforma que fija principio de No Intervención en la Constitución

Tras el apoyo del Presidente electo de Chile, José Antonio Kast, a la intervención militar de EEUU en Venezuela, el diputado Luis Cuello (PC), junto a las diputadas Daniela Serrano (PC) y Javiera Morales (FA), presentaron una reforma que busca fijar en la Constitución principios de política exterior como, por ejemplo, la no intervención y la proscripción del uso de la fuerza.

«Chile debe mantener una línea política clara en materia de relaciones internacionales, de defensa de la no intervención, de la proscripción del uso de la fuerza y de la igualdad jurídica de los Estados», planteó el diputado Luis Cuello.

El legislador porteño añadió que «no es admisible que se produzcan gestos de servilismo, de debilidad, de subordinación frente a acciones unilaterales que violan el derecho internacional como lo que ha cometido Estados Unidos frente a Venezuela».

«Hemos presentado un proyecto de reforma constitucional que incorpora en la Carta Fundamental, estos principios de derecho internacional que han sido, además, suscritos por Chile en la Carta de Naciones Unidas para fijar una política de Estado que trascienda a todos los gobiernos y que defienda nuestra soberanía y nuestra independencia», puntualizó Cuello.

En tanto, la diputada Daniela Serrano resaltó que el proyecto «busca fortalecer la política exterior de Chile a través de su Constitución, reconociendo principios del derecho internacional, los cuales no puedan ser relativizados según el gobierno de turno, sino que deben ser parte de su política de Estado permanente».

«Chile en su tradición democrática debe mantener una política exterior coherente, basada en el respeto a la soberanía, la no injerencia y solución pacífica de las controversias», agregó Serrano.

Finalmente, la diputada Javiera Morales subrayó que el comportamiento de Trump en los últimos días «nos demuestra una debilidad de las democracias occidentales. Y es que no es posible que, al ser electo un Presidente, inmediatamente y por solo hecho de esa elección, este pueda cambiar la forma en que se han llevado las relaciones internacionales por parte de esos países a su arbitrio».

«No puede ser que un país, por muy democráticamente electo que haya sido un Presidente, pueda invadir otros territorios, infringir el derecho internacional de manera impune. No queremos que eso pase en nuestro país», sostuvo la parlamentaria del Frente Amplio.

En esa línea, Morales reafirmó que Chile «está muy comprometido con el derecho internacional y el respeto a los derechos humanos, no porque sean de gusto de una tendencia política u otra, sino que porque ha sido un compromiso que ha adoptado nuestro Estado».

«Por eso he apoyado esta reforma constitucional, que lo que busca justamente, es establecer constitucionalmente que nuestro Presidente de la República debe llevar las relaciones internacionales conforme a la normativa del derecho internacional, que ha sido nuestro propio país quien la ha adscrito en las últimas décadas. No queremos un Trump en Chile, no nos merecemos eso», cerró la diputada Javiera Morales.

¿Qué dice el proyecto?

En específico, el proyecto de reforma constitucional, por medio de la incorporación en el articulo 32 del numeral 15°, establece los siguientes principios permanentes de la política exterior del país: Autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de las controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad soberana e independencia de los Estados; el respeto, protección y promoción de los derechos humanos; y el compromiso con la paz y la seguridad internacionales.

El Ciudadano