Tras contundente victoria: Gabriel Boric asumirá la tarea de construir un Chile justo y digno

Con su contundente triunfo en las elecciones presidenciales de este domingo, Gabriel Boric, el representante de la coalición Apruebo Dignidad, ahora tiene la tarea de llevar su liderazgo encaminado hacia el avance de la construcción de un nuevo Chile, justo y digno, que ha sido el anhelo de las y los ciudadanos que por décadas han luchado en contra de la desigualdad.

«Estamos aquí porque trabajamos por al justicia y la vida digna sin caer en provocaciones y violencia que es de donde vienen aquellos que hoy día están del otro lado (…) Trabajamos por la vida en una nueva era de unidad, de paz e igualdad para todo Chile. Hoy día, no podemos sino estar agradecidos, no solo de quienes estar presentes si no de todos quienes estuvieron antes que nosotros, porque estamos parados en hombros de gigantes”, expresó el pasado viernes durante su cierre de campaña electoral.

«Hemos visto surgir una verdad profunda, que viene de los barrios de Chile. De las calles, de las regiones, de la gente sencilla que quiere a nuestro país, que quiere a nuestros vecinos, que quiere a su familia y que se siente unida en una historia común. Que no siente odio, y no le cree al terror que tratan de instalar al frente», dijo Boric en su discurso.

Resaltó que el objetivo de su gobierno será reivindicar las luchas de un pueblo «que hoy día se levanta dignamente para decir que vamos a construir un Chile justo, un Chile digno, donde nadie sobra. Donde nos vamos a abrazar, decir con mucha fuerza, que la esperanza le gana al miedo».

Boric nació el 11 de febrero de 1986 en Punta Arenas. Es uno de los tres hijos de María Soledad Font y el ingeniero químico Luis Javier Boric Scarpa.

Actualmente, tiene 35 años, la edad mínima requerida para ser Presidente de la República de acuerdo a la Constitución actual, lo que lo convierte en el presidente más joven de la historia de Chile.

Estudió en la enseñanza básica y media en The British School de Punta Arenas. Entre 1999 y 2000 fue parte de la refundación de la Federación de Estudiantes Secundarios de esa ciudad. En 2003 inició sus estudios en derecho en la Universidad de Chile, donde llegó a ser consejero y presidente de la Federación de Estudiantes (Fech).

El 29 de abril de 2009, se dio a conocer cuando siendo presidente del Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho y miembro del colectivo Izquierda Autónoma (IA) su nombre apareció por primera vez en la prensa, siendo uno de los impulsores de la toma del edificio de calle Pío Nono, marcando un hito en el movimiento estudiantil.

Entre 2010 y 2011, se desempeñó como senador universitario y tuvo un rol clave en el movimiento estudiantil de 2011 como uno de los voceros de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

Fue diputado electo dos veces por el distrito 60 que abarca la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Primero, en 2014 como candidato independiente de la IA. Luego, en 2017 de la mano del Movimiento Autonomista (MA) que evolucionó en la Convergencia Social, el partido que los unió con la Izquierda Libertaria (IL), Nueva Democracia (ND) y Socialismo y Libertad (SOL).

En 2019, luego del estallido social del 18 de octubre, firmó a título personal como parte del Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre para la elaboración de una nueva Constitución y que hoy está en manos de la Convención Constitucional (CC).

En las elecciones presidenciales del 21 de noviembre, obtuvo 1.814.809 votos, equivalentes al 26%, logrando su pase a segunda vuelta junto al candidato del Frente Social Cristiano y fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien obtuvo el 28% de los sufragios.

Para enfrentar la segunda vuelta de este domingo 19 de diciembre, obtuvo el apoyo de los partidos de la exConcertación, convirtiéndose en el reflejo de las aspiraciones de gran parte de la población que no se identifica con los sectores más tradicionales.

Compromisos y retos

De acuerdo a su propuesta de gobierno denominado “Programa para el Nuevo Chile: Cambios para vivir mejor”, sus principales objetivos son aumentar el rol del Estado en la economía, transformar las pensiones y ampliar los derechos sociales de la población.

Para ello busca lograr cuatro grandes y profundos cambios: acceso garantizado universal a la salud, un nuevo sistema de pensiones sin las controversiales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), un sistema educativo público, gratuito y de calidad, y la conformación del primer gobierno ecologista de Chile.

Además, su plan requiere aumentar la recaudación fiscal, por ende, los nuevos recursos provendrían de fuentes como una reforma impositiva, la eliminación de exenciones tributarias y aplicar un royalty a la minería, entre otras medidas con las que tiene previsto ayudar a financiar la agenda social.