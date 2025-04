Tras reportaje de El Ciudadano: Exniñera de Barriga confirma a Fiscalía pagos y existencia de sala cuna privada

En marzo pasado, el Equipo de Investigación de El Ciudadano reveló un dato que era desconocido para la Fiscalía Oriente, y que ahora ya sería un hecho. Luego de varias conversaciones con el exjefe de Servicios Generales de la gestión de Barriga, Guillermo Daguerresar, quien en una entrevista anterior a este medio desmintió los dichos de Japaz, quiso destapar otra irregularidad de la exalcaldesa: la construcción de una sala cuna al interior del municipio.

-Cuando nace R*, Cathy Barriga nos solicita al Departamento de Urgencia Social (DUS) y a Servicios Generales, que le construyamos un jardín infantil al interior de la Alcaldía, siendo que ya existía una sala cuna para los hijos de los funcionarios-, afirmó Daguerresar.

Respecto a esto, el exfuncionario también preciso que esta especie de jardín infantil tenía una particularidad: solo podía estar el hijo de Barriga y su cuidadora.

Tras esta revelación, la ahora excuidadora del hijo menor de Barriga, Kimberly Guarjardo, en su declaración ante Fiscalía confirmó la existencia de esta guardería informal.

“El acuerdo era que yo tenía que cuidar al menor dentro de las instalaciones del municipio, le pregunté si requería que fuera a su casa, y me indicó que no. Le pregunté por el horario y me dijo que sería un trabajo entre 8 y media a 6 o 7 de la tarde aproximadamente. Me iba a pagar $500.000 al mes, y me dijo que sería a través de transferencia a mi cuenta. Quiero señalar que todo esto fue informal, nunca firmé un contrato de ningún tipo, no recibí pago de cotizaciones ni nada por el estilo, era un acuerdo de palabra”, dijo Guajardo al Ministerio Público el pasado 17 de marzo, y como publicó Mega Investiga.

Respecto a la sala cuna, la excuidadora afirmó que «esa salita era una oficina normal, al menos en el periodo que ingresé. Después de un tiempo, ella empezó a adaptar la sala cuando su hijo empezó a caminar y gatear, ya que había enchufes y otras cosas que pudieran provocar un accidente en el menor. Se instaló un corral en el piso con goma eva, y los juguetes estaban en ese sector”; confirmando lo revelado por El Ciudadano.

Además, Guajardo explicó que durante ese tiempo recibió los pagos acordados, pero Barriga demoraba mucho en pagarle, ya que, no respetaba sus horas de salida, quedándose hasta las 12 de la noche, o a la 1 de la mañana, cuando la exalcaldesa tenia eventos.