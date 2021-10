Tras tenso cruce con Boric por inversiones en paraísos fiscales, pensiones y militarización en la Araucanía, Kast quedó molesto porque lo llamen «José»

El debate presidencial Archi realizado este viernes fue un escenario de enfrentamientos frontales entre los aspirantes a La Moneda y en especial entre el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y su par del Partido Republicano, José Antonio Kast, quienes concentraron la mayoría de los choques.

En su primera intervención, el ultraderechista se refirió al emplazamiento que Boric le realizó debate televisivo del pasado lunes por poseer inversiones en paraísos fiscales, reconociendo el hecho y acusando a su contendor de revivir «recuerdos extemporáneos sobre una materia que ya se investigó».

«No tengo hoy inversiones o sociedades en el extranjero», dijo Kast, quien aseguró que no hubo elusión de impuestos.

«Está todo en regla, todos los recursos que mi familia llevó al extranjero pagaron impuestos (…) Sería bueno que él mismo nos diga que estaba haciendo él entre 2005 y 2016, quizás en qué actos o conductas», replicó.

Posterioremente, en la ronda de interpelacioneel republicano apuntó a Boric. «Me gustaría saber cuándo va a decir la verdad de su programa de gobierno, que lo bajó. Primero dijo que iba a estar en contra del cuarto retiro porque había IFE, después que lo aprobaba pero con pago de impuestos y después, quizás movido por el PC, lo aprobó sin impuestos- ¿Cuándo va a decir la verdad?».

«Muchas gracias, José por darme la oportunidad de invitar a todos quienes están escuchando a meterse a la página, en donde van a poder encontrar más de 30 áreas con detalladas propuestas (…) hoy estamos llevando adelante un proceso participativo para que el pueblo de Chile se haga parte», explicó el frenteamplista.

“Quería felicitar a José Kast por demorarse menos que Sichel en reconocer el error de que sí tiene, o sí tuvo, inversiones en Panamá, cosa que negó en el debate anterior”, agregó.

Adicionalmente, el también diputado lo emplazó por su propuesta de pensiones. «Él dice que los miembros de las FF.AA. deben tener un sustantivo aumento de los aportes, pero para el resto de la población dice que la mejor forma para mejorar las pensiones es postergar la edad de jubilación. ¿Valen más los militares que los civiles, José?», le dijo.

Kast le respondió: «los militares trabajan bastante más que usted, incluso horas extraordinarias, son trasladados en el país con cargo a ellos mismos y no tienen derecho a contestarle a usted cuando los agrede en la Plaza Italia. Ellos hacen una labor por Chile que yo reconozco y valido».

Tras estos dichos, los candidatos que ocupan el primer y segundo lugar volvieron a enfrentarse por migración, y por la situación en la Araucanía.

Boric señaló que “no estoy de acuerdo con la militarización de la Araucanía, pero los delitos hay que perseguirlos y en eso no me va a temblar la mano en hacer que la ley se aplique y que rija el estado de derecho”.

“Estoy dispuesto a sentarme con todos los necesarios, víctimas y victimarios, de cualquier lado, para buscar una solución al conflicto”, agregó.

Al respecto, Kast le respondió asegurando que «la militarización de la Araucanía solo la han hecho los narcotraficantes, uno de los cuales está escondido en Temucuicui, que tú conoces a la familia y no has dicho nada”,.

Agregó que “la violencia se condena siempre, hay brigadistas tuyos que han usado poleras con mi rostro con una bala en la frente y no has dicho nada”.

Ante esto Boric respondió claramente que era “totalmente condenable” y que “no valido actos de violencia ni provocación, tal como cuando te sacabas fotos con tus adherentes con helicópteros tirando gente al mar, reivindicado a los violadores de derechos humanos”.

“Lo condené al primer momento, no cuando fui interpelado como cuando fuiste interpelado tú por la foto de la polera con Jaime Guzmán y cuando respaldaste al frente patriótico Manuel Rodríguez”, contestó Kast.

El candidato de Apruebo Dignidad continuó diciendo: “José Antonio veo que te genera una crispación particular y que más allá de la sonrisa impostada tiendes a perder el control cuando hablas conmigo a partir de tus inversiones en el extranjero, de tus permanentes mentiras y de tu respaldo a las violaciones a los derechos humanos”.

“Tenemos un problema que es de fondo que no se va a solucionar haciendo gallito o guerra de cuña entre los candidatos. Tenemos un problema en la Araucanía y en la provincia de Arauco que es gravísimo, que lleva muchísimos años y que tiene su base en la apropiación ilegitima de las tierras contra el pueblo Mapuche, por lo tanto, tenemos que buscar una solución que sea de fondo”, finalizó Boric.

«José Kast»

Tanto en el debate presidencial del lunes pasado como en el de hoy, organizado por Archi, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric ha llamado al abanderado del Partido Republicano sólo José Kast, en vez de «José Antonio Kast», obviando su segundo nombre.

El candidato ultraderechista no se tomó este hecho de la mejor forma y pidió que se le mencionara con el respeto que merecía.

José Antonio. Asi me llamo.

Para pedir respeto, respeta a otros#DebateArchi — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) October 15, 2021

«José Antonio. Así me llamo. Para pedir respeto, respeta a otros», expresó en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter que desató comentarios y controversia en las redes sociales.

Este hecho fue tema de conversación en el matinal de CHV “Contigo en la Mañana”, en donde el candidato al Senado por la Región Metropolitana por el Partido Republicano, Rojo Edwards, indicó que Boric le faltaba el respeto a Kast.

“Nuestro candidato José Antonio Kast, que se llama José Antonio, yo creo que es una falta de respeto llamarle por un nombre distinto o quitarle otro nombre. Mi nombre es Rojo y me gustaría que me traten de Rojo porque es mi nombre”, señaló Edwards.

Ante esto, el periodista Julio César Rodríguez consultó si “¿Esto de José Antonio es verdad o es una talla? ¿Porque es José Antonio el nombre o es José? Yo soy Julio César, pero me pueden decir Julio, no me molesto”.

“Pero es que eso es importante Julio, lo mínimo de respeto (…) El nombre de él es José Antonio y así ha sido conocido, entonces yo creo que es una falta de respeto que permanentemente…” replicó el vocero de Kast.

“¿Pero usted dice que le dicen José como una forma de denostarlo? Como José ‘el que se fue’, digamos”, afirmó Rodríguez.

“No, su nombre es José Antonio, Julio César. Tú tienes que respetar a las personas y nombrarlas como se llaman. Él se considera José Antonio”, remarcó Edwards.

“Yo estoy entendiendo que esto es un cosa más emocional, no es legal”, indicó tras esto Julio César, y añadió que “a José Antonio le gusta que le digan José Antonio y usted dice que Boric le dice José como para hacerlo picar. Una cuestión más emocional digamos. Porque él le dijo ‘Borish’ en un par de ocasiones”.

“Tranquilo José, tranquilo José”



Boric a un muy perturbado Kast #DebateArchi pic.twitter.com/Mlmw1xtbqE — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) October 15, 2021

«Pepe Kast» es tendencia

Ante la controversia con el segundo nombre del abanderado del Partido Republicano los cibernautas, como es de costumbre, hicieron lo suyo y ahora «Pepe Kast» es trending topic en Twiter.

Pepe kast quiere seguir con las AFP y tambien quiere subir la pensiones a las FFAA

Este señor es peor que pinochet#DebatePresidencialARCHI — Quintrala colorada ( Gabriela cortes Palacios) (@rovijoLimachina) October 15, 2021

Kast quejándose porque no le respetan su identidad.

Es José Antonio no José!… Mejor le decimos Pepe…

¿Qué nombre le pondrías a Kast?#DanielaVega #PepeKast #KKKast pic.twitter.com/UFgftYYNFq — El Ciudadano (@El_Ciudadano) October 15, 2021

Recuerdan agresión a Daniela Vega

Entre otros comentarios, surgió el nombre de Daniela Vega, recordando una columna escrita por Kast en abril de 2018, en la que afirmó que la protagonista de «Una mujer fantástica» «es hombre», y cuestionó las supuestas «amenazas e hipersensibilidad de algunos pocos».

En el texto titulado «Una verdad incómoda», el hoy candidato a La Moneda se refirió al episodio en que un parlamentario fue consultado en un programa televisivo si Daniela Vega era «hombre o mujer» a lo que el político contestaba incómodo: «Es que, no me lo planteo de esa manera (…) porque no sé, porque a mí no me interesa (..) no ando diciendo quien es quién».

«Yo le voy a ayudar al senador: Daniela Vega es hombre», escribió Kast en la columna. Y agregó que «oponerse a la Ley de Ideología de Género no tiene nada que ver con maltratar a las personas transexuales ni privarlas de su dignidad. Afirmar que un hombre es hombre, aunque sienta la profunda convicción de que es mujer, no debe ser objeto de reproche, si se hace con respeto y si se aborda con soluciones concretas y no con populismo legislativo».

@RojoEdwards ya po, así como exigen respeto por el nombre, entonces respeten a Daniela Vega y dejen de tratarla de hombre. Les gusta la ley del embudo a ustedes, eh? — ¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸ Nataly ¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸ (@RocknRulos) October 15, 2021



Ante la molestsia del ultraderechista por ser llamado «José Kast», distintos usuarios de Twitter le recordaron su polémica postura y agresión frente a la identidad de Daniela Vega.

A Kast hay que llamarlo José y si se molesta y exige ser llamado como se le antoja hay que recordarle que él siempre ha nombrado como Daniel a Daniela Vega. — Paulina Díaz (@paudiaza) October 13, 2021

«Ahora hay que respetar la identidad de las personas y ofenderse porque lo llaman solo por su primer nombre. Pero cuando escribió en La Tercera diciendo que Daniela Vega era hombre le dio lo mismo», «Como exigen respeto por el nombre, entonces respeten a Daniela Vega y dejen de tratarla de hombre. Les gusta la ley del embudo a ustedes, eh?» y «A Kast hay que llamarlo José y si se molesta y exige ser llamado como se le antoja hay que recordarle que él siempre ha nombrado como Daniel a Daniela Vega», fueron algunas de las reacciones de los internautas.