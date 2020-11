Triangulaciones de Piñera: la asociación ilícita para desfalcar fondos de pensiones

Como una bomba estalló la presentación del magister en Finanzas y creador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, quien en una transmisión online, que reunió a más de 50.000 personas, sacó a la luz una completa investigación acerca de las «triangulaciones de Sebastián Piñera» con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Con base en un informe de F y F Lives, Lorenzini detalló una serie de irregularidades, ilegalidades, y muy posibles delitos que se derivarían de una lista de operaciones que tienen como protagonista central a Piñera y su familia en al menos 3 «triangulaciones»con las AFP, lo que explicaría su afán en bloquear la aprobación del segundo retiro del 10%.

El primer caso es el de la triangulación Habitat, Moneda Asset e ILC con el presidente Sebastián Piñera Echenique.

El segundo se relaciona con la triangulación Genesis y el hermano del mandatario, José Piñera Echenique. Mientras que la tercera triangulación involucra a su propio hijo, Sebastián Piñera Morel con Volgom AGF.

Triangulación Piñera-Habitat, Moneda Asset e ILC

Con respecto al primer caso, Gino Lorenzini explicó que Moneda Asset e ILC, triangularon los ahorros de los trabajadores para comprar acciones de la AFP Habitat, lo cual vulneraría el artículo 45 Bis del DL 3.500

«Los recursos de los Fondos de Pensiones no podrán ser invertidos, directa o indirectamente, en acciones de administradoras de fondos de pensiones (AFP), de compañías de seguros, de administradoras de fondos mutuos, de administradoras de fondos de inversión, de bolsas de valores, de sociedades de asesorías financieras, de sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales, ni de sociedades deportivas, educacionales y de beneficencia eximidas de proveer información de acuerdo a lo dispuesto en el artículo tercero de la ley Nº 18.045», indica el texto.

El creador de Felices y Forrados recordó que en un artículo publicado por El Mostrador en julio de 2019 se pudo conocer “la irregular relación entre AFP Habitat y la administradora de inversiones Moneda Asset que develó el Caso Cascadas”.

Según este reportaje, Habitat invierte ahorros de los cotizantes en fondos de Moneda Asset -con un cobro extra de comisión a todo evento-, mientras Moneda Asset tiene una participación cada vez mayor en la matriz de Habitat, e incluso tiene la facultad de poner directores en la empresa.

Al respecto, Lorenzini destacó que en una declaración ante los tribunales, el gerente general de Hábitat, Alejandro Bezanilla, reconoció la triangulación.

En una de las preguntas afirmó que Habitat invierte en una administradora de fondo como Moneda Asset; en otra dijo que sabía que Moneda Asset era accionista de la empresa Construcción ILC qua su vez es una de las principales accionistas de Habitat. Sin embargo dijo que no estaba al tanto de Moneda Asset que era uno delos 12 mayores accionistas.

Asimismo, reconoció que tenía conocimiento de que ILC realiza la inversión en AFP Habitat, no de manera directa, sino a través de dos filiales que son sociedades anónimas cerradas.

Moneda Asset es una compañía que se especializa en la administración de activos financieros y actualmente administra el fideicomiso de Piñera. Por otro lado, financió su pasada campaña presidencial, por lo que puede decirse que el mandatario la controla indirectamente.

La investigación también se refiere a las inversiones realizadas mediante empresas administradas por el «fideicomiso ciego», esto es, la administración sobre la que supuestamente Sebastián Piñera no tiene control ni conocimiento.

“Con el fondo ciego se le pasa la plata alguien y no sabe dónde lo invierte”, explicó Lorenzini.

Sin embargo, en su declaración de patrimonio Piñera reconoce una inversión directa en el Fondo Pionero Moneda Asset , por más de 15.513 millones de pesos, “por lo que ya no tiene la excusa del fondo ciego”.

Según Lorenizini, la triangulación consiste en que Habitat «invierte» los ahorros de los fondos de pensiones de Habitat en Fondos de Moneda, luego Moneda invierte en ILC , que “casualmente” es dueño de Habitat.

De este modo, con los ahorros de los trabajadores se están comprando directa e indirectamente acciones de AFP Habitat, lo cual está expresamente prohibido en el artículo 45 Bis del DL 3.500; y además se está controlando donde se invierten 60.000 millones de dólares.

De hecho, se produce una doble vulneración al 45 Bis, ya que los recursos de los Fondos de Pensiones están siendo invertidos, directa o indirectamente, tanto en acciones de AFP como en compañías de seguros, como es el caso de Confuturo.

“Acá hay compañías de seguros más AFP, el 45 Bis vulnerado completamente y donde fusionaron en el Fondo Pionero directo del presidente Piñera con el fondo de pensiones”, argumentó el experto en finanzas.

Durante la transmisión, Lorenzini se refirió al posible riesgo de control de las inversiones en AFP Habitat.

“Ese es el botín, porque con un fideicomiso ciego tengo fondos BTG y fondos de Moneda” , dijo.

Explicó que gracias al poder que supone sumar a Moneda, BTG y varias AGF, se podrían definir a los directores de AFP como Habitay.

“El problema de la triangulación es que una vez que tengo el poder con los fondos de moneda y también puedo llamar a mis otros amigos BTG y Red Vial para que elijamos a los directores de ILC y elijamos los directores de Habitat y así poder influir en la política de inversiones de 60.000 millones de dólares”, argumentó.

Indicó que posiblemente, BTG y Moneda venden acciones de Piñera en Latam y las AFP las compran a pesar de perder millonarias sumas.



“Ahí generan el cajero automático, porque si suman este poder pueden definir directores y los directores dan órdenes a los Fondos de Hábitat y siguen comprando en 2020 acciones de Latam a pesar de que ha perdido el 85% de su valor. Los fondos de los trabajadores hemos perdido 1.000 millones de dólares y Latam tiene valor cero, y las AFP siguen comprando. Eso es grave cuando Latam ha perdido más de 1000 millones de dólares de nuestros fondos de pensiones y uno se cuestiona si estarán administrando bien las AFP, ya que siguen invirtiendo en una empresa con patrimonio cero”, condenó.

Red de poder

Una de las interrogantes que despeja Gino Lorenzini es ¿cuánta inversión de las AFP`s hay en en el Fondo Pionero?.

De acuerdo con los datos encontrados por F y F Lives y revelados por Felices y Forrados, Habitat, Capital y Provida serían socios de Piñera en en el Fondo Pionero Moneda Asset con más de 387 millones de dólares.

“Cuando se arma una red de protección uno debe entender de donde sale ese dinero”, afirmó Lorenzini en la transmisión online.

“Piñera pone poquito, se apalanca con los fondos de las AFP que son gigantes y con esos fondos gigantes pueden ir a comprar ILC y poner directores. Controlan 60.000 millones de dólares para el cajero automático de los grandes grupos económicos”, subrayó, al tiempo que recordó que en estas acciones estarían implicados delitos como la «administración desleal», que están contemplados en la ley penal con penas de cárcel.

“Se pueden detectar conflictos de interés en la triangulación y determinar si Piñera y sus socios tomaron el control de algún director con alguna otra AGF, si tomaron el control de algún director de ILC como el señor Alejandro Ferreiro u otro director de la AFP; y si la AFP cambió su política de inversión como la compra de acciones de Latam o la compra de La Polar. Así uno puede entender que quizá en una de estas inversiones vendía Latam mientras bajaba el precio y el que el compraba era la AFP. Ese es el conflicto que hay que investigar (…) Tenemos los antecedentes respectivos para que la Comisión Investigadora haga su trabajo”, argumentó.

De hecho, instó a evaluar las transacciones realizadas durante los últimos 10 años por todas las sociedades relacionadas con Sebastián Piñera, incluyendo a las sociedades sin fideicomiso, a los los Fondos de Moneda, a los Fiedeicomisos Ciegos y a los Fondos BTG, para determinar si las AFP`s han sido o no contraparte.

También recordó que para resguardar y hacer valer ese poder en la toma de decisiones, Piñera eligió al expresidente de Habitat , Juan Benavides, como presidente del directorio de Codelco; al ex presidente de Provida, Joaquín Cortés, como presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); al ex director suplente de AFP Capital, Ignacio Briones como ministro de Hacienda y a la ex gerenta general de la Corporación de Investigación, Estudios y Desarrollo de la Seguridad Social (Ciedess) relacionada a Habitat , María José Zaldívar, como ministra del Trabajo.

Macías encubrió a Piñera

Otro de los puntos claves de las revelaciones tienen que ver con la actuación de la Superintendencia de Pensiones, liderada por Osvaldo Macías, quien fue nombrado en el cargo de superintendente en el 2016, por el Gobierno de Michelle Bachelet.

Entre las tantas irregularidades, el superintendente estaría al tanto de las triangulaciones, y evitaría actuar conforme a la normativa que las prohíben.

AFP`s como Habitat, Capital, Provida, ILC, Con Futuro y Moneda Asset estarían invirtiendo más de 387 millones de dólares, pasando los límites de inversión establecidos en la Ley.

Según la denuncia, la Superintendencia miente cuando afirmó en un comunicado, que por cierto no lleva la firma de Osvaldo Macías, que las transacciones ejecutadas por AFP Habitat a través de la administradora de inversiones Moneda Asset se ajustan a la normativa vigente , por lo que no se abrió un procedimiento de sanción.

Sin embargo, la realidad es que en el mismo portal de la SP se revela que la inversión en el Fondo Pionero es mayor a los límites, y se encuentra en condición “R”, que significa “que no cumple con los requisitos de elegibilidad para límites generales”.

“Cuando permito un 0,5% por régimen de inversión y llego a un 47 %, cabe preguntar dónde estuvo la fiscalización de la Superitendencia (…) ni con las normas de Macías se salva Pinera, ni las AFP´s que hicieron las triangulaciones”, condenó Lorenzini.

Sesión especial de la Cámara por “triangulaciones”

Las graves denuncias sobres las triangulaciones de Piñera ya desencadenaron acciones políticas. Este miércoles el jefe de la bancada de diputados del PPD, Raúl Soto, afirmó que los parlamentarios que conforman dicha coalición apoyaron y firmaron la solicitud de sesión especial de la Cámara de Diputados para “indagar las eventuales irregularidades”.

“Ante la grave denuncia de eventuales irregularidades y triangulaciones en materia de manejo y administración de recursos de AFP, como bancada del PPD hemos apoyado y firmado la solicitud de colegas de oposición para una sesión especial de la Cámara, con citación al Superintendente de Pensiones”, dijo.

“Debido a la gravedad de la denuncia esto debe ser transparentado, investigado y ojalá aclarado. Es lo que nos exige la ciudadanía. Nosotros por supuesto que concurrimos con nuestras firmas para que esto pueda seguir adelante, y será el superintendente de pensiones el que tendrá que aclarar la veracidad o no de estas denuncias”, agregó.