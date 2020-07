Tribunal Constitucional rechazó recurso de empresa pesquera contra la «Ley de la Jibia»

Este jueves, por 8 votos a favor y 2 en contra, el Tribunal Constitucional desechó el requerimiento presentado por la pesquera Landes y determinó que la «Ley de la Jibia», promulgada en 2019, está plenamente ajustada a la Constitución.

Recordemos que la empresa acudió al TC para impugnar que la jibia sólo pueda capturarse con el sistema empleado por pescadores artesanales, descartando otros métodos de pesca, como el arrastre.

Una vez conocida la decisión, Matías Guiloff, Matías, abogado y profesor, parte del equipo de profesionales que trabajó representando a los pescadores artesanales de la jibia en esta instancia, calificó el hecho como «un fallo crucial» desde la perspectiva del rol institucional del Congreso y del propio Tribunal Constitucional.

«Aun cuando todavía no conocemos su contenido, el rechazo del requerimiento da cuenta que el Tribunal reconoce el rol que le incumbe al legislador en la adaptación de las actividades económicas a las circunstancias de los recursos en que recaen. Además, y por el otro lado, con este fallo el TC demuestra que no está disponible para que los afectados por cambios legales recientes acudan a él para revivir la discusión legislativa, buscando que el tribunal les conceda lo que no obtuvieron en ella», afirmó Guiloff.

De todas formas, el abogado recalcó que este no es el final del conflicto, ya que ahora será la Excelentísima Corte Suprema quien deberá zanjar la controversia.

Alegatos virtuales

En este caso, el pasado 11 de julio se realizaron los alegatos virtuales, oportunidad en que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) defendió ante el TC la plena aplicación de la Ley de la Jibia. Según consignó La Tercera, el jefe de la División Jurídica de la Subsecretaría, Luis Orellana, argumentó ante los ministros del Tribunal que la Ley de la Jibia es totalmente válida y constituye una obligación de la repartición cumplirla y hacerla cumplir.

«La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en conformidad con la Constitución, y en el ejercicio de sus atribuciones, ha velado en todo momento porque los armadores industriales acaten lo dispuesto en la Ley N° 21.134, como asimismo ha apoyado a aquellos que han buscado los mecanismos jurídicos para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha ley, esto es, extraer jibia utilizando potera o línea de mano”, afirmó Orellana.