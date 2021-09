Tribunal ordena reabrir investigación contra Martín Pradenas por abuso sexual y violación

El Juzgado de Garantía de Temuco ordenó este jueves reabrir la investigación contra Martín Pradenas, quien está imputado por delitos de abuso sexual y violación.

En este sentido, el Poder Judicial dictaminó que el Ministerio Público tendrá un lapso de 30 días para realizar todas las pericias necesarias, luego de que los querellantes presentaran una solicitud contra Pradenas, acusado además de la violación de la joven Antonia Barra, quien se quitó la vida en 2019 tras presentar una denuncia en su contra.

La decisión del juzgado se tomó, tras el hallazgo de pendrives y tarjetas de memoria en la celda de Pradenas, donde se encontraron cerca de mil fotografías y videos con contenido sexual.

De igual forma, se incautó un teléfono celular, por lo que se solicitó, además, extraer el chat de WhatsAap, consignó La Tercera.

La solicitud fue presentada por el abogado querellante Alejandro Guzmán y también fue adherida por la abogada querellante Mercedes Bulnes, quien representa a la víctima identificada con las iniciales F.D.M.O.

Guzmán también pidió que el Servicio Médico Legal le realice una pericia psicológica a Pradenas.

El magistrado tras escuchar a las partes, concluyó que se reabrirá la investigación «respecto de dos diligencias: de las interceptaciones telefónicas y respecto del informe de vinculación solicitado y que deberá realizarse con el Servicio Médico Legal».

Cabe recordar que el pasado 26 de agosto la Fiscalía de La Araucanía presentó ante el Juzgado de Garantía de Temuco la acusación contra Pradenas por siete delitos de abuso sexual, contra Antonia Barra y otras cinco víctimas, ocurridos entre 2010 y 2019 .

El documento establece que el fiscal Miguel Rojas decidió llevar seis casos a juicio oral por los que en total pidió 41 años de cárcel.

En específico, los casos por los que se le acusa a Martín Pradenas son: abuso sexual de mayor de 14 años (4 años de presidio menor en su grado máximo), abuso sexual de mayor de 14 años, (4 años de presidio menor en su grado máximo), abuso sexual de menor de 14 años (5 años de presidio menor en su grado máximo), abuso sexual de mayor de 14 años ( 4 años de presidio menor en su grado máximo), violación de mayor de 14 años (10 años de presidio mayor en su grado mínimo), abuso sexual de mayor de 14 años (4 años de presidio menor en su grado máximo), y violación de mayor de 14 años (10 años).

Hasta la fecha, la Fiscalía ha presentado a 110 testigos y 23 peritos, los cuales serán presentados en el juicio contra el imputado.

Después de cumplir con el plazo dado por el Juzgado, se establecerá una nueva fecha para el juicio oral, el cual se llevaría a cabo a finales de septiembre.

Ministerio Público se oponía a reabrir la investigación

Cabe destacar que la oposición del Ministerio Públicoa la solicitud de reabrir la investigación, señalando que “no resulta procedente”.

Según consignó La Tercera, el fiscal Raúl Espinoza dijo: “No habiéndose reclamado oportunamente ante el señor fiscal regional en ninguno de los casos que se ha planteado por parte de los intervinientes en forma previa a mi intervención, entendemos que dichas solicitudes deben ser desestimadas por improcedentes”.

En relación a la solicitud de extraer la mensajería de Pradenas, dijo que “los dispositivos electrónicos son fácilmente alterables una vez que son intervenidos fuera del espectro de los procedimientos forenses, es decir la evidencia puede quedar inutilizada básicamente por la alteración de un elemento conocido como código Hash”.

Respecto a que el SML realice un perfil psicológico a Pradenas, tras el hallazgo de contenido pornográfico en dispositivos ubicados en su celda, el fiscal dijo: “Nos vamos a oponer a la diligencia por dos razones fundamentales”.

Al respecto, indicó que “el imputado se ha negado dentro de la investigación a someterse a una pericia de carácter psicológica o psiquiátrico”. Por otro lado, agregó que “en el informe de Vinculación de Casos que fue confeccionado por peritos del Instituto de Criminología de la Policía de Investigaciones ya consta un perfil psicológico de Martín Pradenas. Dicho perfil, entendiendo la fiscalía, ya resulta bastante a efecto de poder mantener la imputación que se ha efectuado a lo largo de estos meses. De ese modo se trataría de una diligencia inconducente en relación a la redundancia de la misma”.

Caso Antonia

Pradenas está acusado de violar a Antonia Barra el 18 de septiembre de 2019, en Pucón. La joven se quitó la vida tres semanas después.

El caso de Antonia provocó que otras seis mujeres denunciaran al sujeto por delitos similares, por lo cual se encuentra formalizado por «abuso sexual reiterado» y «violación».

Fue en noviembre del año pasado que Pradenas fue reformalizado por el caso de una sexta víctima por un hecho que habría ocurrido en marzo de 2012.

En octubre del año pasado, el joven reiteró su inocencia y afirmó no sentirse responsable de la muerte de Antonia Barra. Esto, en una entrevista respondida a

«No, no la violé ni jamás le hice daño. Como he dicho siempre de esta y las demás acusaciones, me declaro totalmente inocente» dijo en el comunicado leído por el padre de Martín Pradenas en el programa Informe Especial de TVN.

Respecto al suicidio de la joven, dijo: «No me siento responsable de la triste decisión que tomó Antonia, es más, siempre lo he lamentado mucho, quienes me conocen lo saben. Era una mujer joven y con una vida por delante».

«Creo que hay personas responsables que no han sido aludidas en las investigación, que la insultaron el mismo día que ella decidió terminar con su vida y a sido su propia familia la que ha ocultado esa información con mentiras como la supuesta amenaza de muerte haciéndome culpable a mí», agregó.