Tricel acogió impugnación de RN y excluyó candidatura parlamentaria de Daniel Jadue

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) decidió excluir la candidatura a diputado del exalcalde de Recoleta, Daniel Jaude (PC), tras acoger la impugnación presentada por dirigentes del partido Renovación Nacional.

«Atendido lo informado por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, en orden a que el señor Óscar Daniel Jadue Jadue tiene la calidad de acusado desde el 7 de agosto de 2025, presentación sobre la cual recayó la resolución judicial de 11 del mismo mes y año, se dan a su respecto los presupuestos regulados en el artículo 16 N°2 de la Constitución Política de la República para la suspensión del derecho a sufragio», se lee en el fallo.

A causa de lo anterior, entonces, el Tricel anunció que «se revoca la sentencia apelada de tres de septiembre de dos mil veinticinco, escrita a fojas 137 y siguientes (TCE) y, en su lugar se declara que se acoge la reclamación interpuesta por don Marcelo Alejandro Brunet Bruce y, en consecuencia, se dispone excluir del Padrón Electoral Auditado, a don Óscar Daniel Jadue Jadue«.

Tras la noticia, hubo inmediatas reacciones y muestras de solidaridad hacia el exalcalde de Recoleta.

Por ejemplo, el exministro Jorge Arrate escribió: «Lamento la ausencia de mi amigo Daniel Jadue del próximo evento electoral, más allá de las diferencias que podamos tener hoy o en el futuro. Fue un alcalde cuya obra tuvo un impacto nacional y es un hombre que lucha por los derechos del pueblo. Mi afecto y un abrazo para él».

Lamento la ausencia de mi amigo Daniel Jadue del próximo evento electoral, más allá de las diferencias que podamos tener hoy o en el futuro. Fue un alcalde cuya obra tuvo un impacto nacional y es un hombre que lucha por los derechos del pueblo. Mi afecto y un abrazo para él. — jorge arrate (@jarrate) September 12, 2025

Seguiremos informando. Continúa leyendo:

El Ciudadano