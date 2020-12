Triunfo histórico de la pesca artesanal: consiguen condena contra Corpesca por comprar votos para aprobar Ley Angelini -Longueira

Este miércoles la pesca artesanal ganó una nueva batalla en contra de la corrupcción, ya que se demostró ante la justicia que la Ley de Pesca, conocida como Ley Angelini-Longueria, fue tramitada bajo delitos de cohecho y a la medida de la gran industria.

El Tercer Tribunal Oral Penal de Santiago emitió su veredicto en el juicio del «caso Corpesca», en el cual el ex senador UDI Jaime Orpis, su ex asesor Fernando Lobos, la ex diputada UDI Marta Isasi y la propia empresa pesquera enfrentaron cargos por cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco.

El tribunal determinó absolver al exsenador UDI por el delito reiterado de facilitación de boletas falsas. Sin embargo, se acreditó su autoría en 6 de 7 delitos de fraude al fisco con carácter de consumado y reiterado. Asimismo, se le condenó por el delito de cohecho.

Por fraude al fisco, se le acusó por un monto de $307 millones, y la fiscalía pidió una pena de 12 años de presidio, la inhabilitación para cargos u oficios públicos perpetua, y una multa del 50% del perjuicio.

Por cohecho, la fiscalía solicitó una pena de seis años, la inhabilitación para cargos u oficios públicos perpetua, y una multa por el beneficio solicitado.

En el veredicto de hoy, el tribunal también decidió declarar culpable a Raúl Lobos, exasesor de Orpis, por fraude al Fisco por el caso de un contrato.

Con respecto a Marta Isasi, el tribunal la condenó por ser autora de uno de los tres delitos de cohecho que acusaba el Ministerio Público y la absolvió por los delitos tributarios.

Para desestimar la acusación de delitos tributarios reiterados presentada por el Ministerio Público, el tribunal consideró el hecho de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) no perseverara en su acusación tras la querella interpuesta por el organismo. “A juicio de esta sentenciadores el Ministerio Público carece de legitimación activa”, señaló la magistrada Doris Ocampo.

Corpesca condenada por soborno

Cabe destacar que en su veredicto el Tercer Tribunal Oral Penal de Santiago condenó a la empresa Corpesca del grupo Angelini por el delito de soborno.

“Del cúmulo de antecedentes se pudo determinar un defecto de organización grave al interior de Corpesca”, señaló la jueza, y añadió: “se determinó que Francisco Mujica Ortuzar (ex gerente de la firma), con el sistema operativo vigente, autorizó numerosas boletas falsas con el imputado Orpis sin perjuicio que Corpesca tuvo que rectificar más de 80 boletas cuyo respaldo fue cuestionado. Circunstancias que dio cuenta que el sistema de control era feble, no solo en el tema contable sino que también en lo relativo al gerente general cuyas órdenes se cumplieron sin ningún tipo de fiscalización”.

“Claramente, la empresa no tenía un correcto modelo organizativo que precaviera la comisión de ilícitos”, añadió, según consigno La Tercera.

Corpesca como persona jurídica condenada criminalmente por cohechar a un senador en el contexto de la ley de pesca. Orpis condenado por delitos reiterados de cohecho y fraude al fisco. Issasi condenada como autora de cohecho. Que alegría. Que orgullo. Que triunfo!!! 🇨🇱 December 2, 2020

Mauricio Daza, abogado de Ciudadano Inteligente y uno de los querellantes del caso Corpesca, destacó que el hecho de que la empresa del grupo Angelini fuera condenada criminalmente como persona jurídica por cohechar a un senador en el contexto de la ley de pesca.

7 años de lucha

La investigación del caso Corpesca se remonta al 2013, a partir de la denuncia sobre los reiterados beneficios económicos proporcionados por la empresa pesquera controlada por el grupo Angelini a Orpis e Isasi, a través de la facilitación por parte de los exparlamentarios y de terceros de boletas de honorarios falsas. Asimismo, se pudo identificar la simulación de contratos falsos entre Orpis y el Senado, para defraudar al Fisco por la vía de asignaciones parlamentarias.

Según las investigaciones, Jaime Orpis –senador entre 2002 y 2018 y que renunció a la UDI en 2016 en medio del escándalo- habría recibido más de $233.000.000 por parte de Corpesca a cambio de favorecer sus intereses en el Congreso.

El juicio oral del caso Corpesca se inició el 25 de marzo de 2019, con cinco acusados, entre ellos la empresa de la familia Angelini, imputada como persona jurídica, tal y como fue corroborado hoy por el tribunal, por los delitos de soborno perpetrados por su entonces gerente general Fernando Mujica.

Triunfo para los pescadores artesanales

El veredicto en el juicio del caso Corpesca significó un triunfo para los pescadores artesanales que desafiaron a los parlamentarios y a los grandes grupos económicos.

“Hoy día ha sido un día especial porque era una decisión que esperábamos ya desde el año 2014 cuando interpusimos la querella contra los que resultaran responsables de los hechos de cohecho con los cuales se aprobó Ley de Pesca y Acuicultura N°20.657, la Ley Longueria”, declaró a El Ciudadano Gino Bavestrello, vocero de la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal.

“Estamos contentos porque los pescadores artesanales somos los que nos querellamos contra el sistema de la gran industria pesquera y hoy día la justicia ha dado un gran paso para restablecer el orden en este país, con este fallo unánime en el que estos dos parlamentarios (Orpis e Isasi) fueron encontrados culpables por el delito de cohecho”, subrayó.

Bavestrello recordó que La Ley de Pesca se aprobó en 2013 bajo diversas acciones que involucraron hechos de corrupción y cohecho, y que el veredicto de este miércoles así lo confirma.

Gino Bavestrello, vocero de la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal.

“Definitivamente aquí no solamente tienen que caer dos parlamentarios, aquí tiene que caer quien favoreció a la corrupción que es el ex ministro de Economía Pablo Longueira. Él fue el causante del financiamiento ilícito de la política y hoy día esos dos parlamentarios (Orpis e Isasi) están pagando los platos rotos por esa idea que tuvo ese ex ministro para logar sacar adelante los intereses de la gran industria pesquera”, planteó.

En sus declaraciones, Bavestrello dedicó el triunfo judicial a todos los pescadores artesanales que durante años han mantenido firme la lucha para defender su derechos y denunciar los hechos de corrupción en el país.

“Quiero rendir un homenaje a los compañeros fallecidos para poder celebrar este triunfo y también a su familias que han resistido y soportado heroicamente sin la posibilidad de alimentar a sus hijos”, afirmó.

El dirigente agradeció a todo los que participaron en el proceso judicial y en especial a la abogada Gisella Escobar, quien logró ingresar la querella por cohecho agravado y soborno en contra de Jaime Orpis, así como al abogado Mauricio Daza y su equipo, “por lograr sacar adelante este juicio”.

El contenido del fallo condenatorio será dado a conocer el 16 de abril de 2021 las 12:00 horas.

Corpesca podría ser sancionada con 20 mil UTM (cerca de 1.000 millones de pesos), y 5 años de prohibición temporal de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, en su grado máximo.

El triunfo obtenido por los prescadores artesanales con el veredicto del caso Corpesca se suma a la decisión que tomó el pasado martes 24 de noviembre la Cámara de Diputados a votar a favor de anular la Ley de Pesca.