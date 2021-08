U. de Chile: Más de 1.800 cupos de ingreso especial para proceso de admisión 2022

La Universidad de Chile pondrá en marcha -por primera vez en conjunto- sus trece vías de admisión especial para el proceso 2022, este martes 31 de agosto. Son exactamente 1.887 cupos distribuidos en 13 de sus 16 vías de admisión especial, que como novedad para este año, aumentarán sus vacantes para los ingresos especiales dirigidos a estudiantes pertenecientes a pueblos indígenas, en situación de discapacidad y de equidad de género; además de sumar una nueva vía de admisión para estudiantes de colegios técnico-profesionales que ingresen a carreras del ámbito agrícola y forestal.

Dentro de los programas de ingreso especial están el Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa, Beca de Excelencia Académica, Alumnos Extranjeros, deportistas destacados, equidad de género, pueblos indígenas, programa de acceso a la Educación Superior (PACE), Escuela Desarrollo de Talentos, Explora Unesco, personas en situación de discapacidad, entre otros.

La invitación es a participar en la primera Jornada de alternativas para el ingreso a la Universidad de Chile, “donde conversaremos sobre todas las vías de admisión especial que tenemos en la Universidad y que preparamos con mucho cariño con el equipo de Futuro Mechón para que todas y todos puedan acceder a la información, se conecten con nosotros y nos realicen todas las preguntas que quieran”, subraya Carlos Rilling, subdirector de Pregrado de la Universidad de Chile.

El proceso de admisión especial se da a diez años del lanzamiento del Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE) y siete desde la aprobación de la Política de equidad e inclusión, que han impulsado la constante suma de vacantes y vías de admisión especial para disminuir brechas y ampliar la diversidad al interior de su comunidad.

Experiencias anteriores y sus relatos

“Yo decidí en octavo que quería entrar a la U. de Chile”, dice Valentina, que en 2018, gracias al Ingreso Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE), pudo cumplir su deseo. “Di la PSU y me faltaron como diez puntos para el corte de periodismo de ese año. Estaba triste, y después me acordé que había postulado al SIPEE. No puedo creer cómo pasó tan rápido… Yo lo recuerdo como algo muy cercano y en realidad han pasado ya cuatro años. Ya estoy trabajando para la licenciatura y digo cómo agarré tanto vuelo… Mi experiencia ha sido súper buena” recuerda la joven.

Hani llegó a Chile con el objetivo claro de estudiar. Trabajó, estudió, aprendió el idioma y luego de mucho preguntar logró ingresar a la Universidad de Chile, gracias a la vía especial de admisión para personas con estudios medios en el extranjero. Es músico, enseña inglés y árabe. A futuro quiere tener su estudio de grabación y obtener la nacionalidad chilena. Le ha ido bien con las notas, las clases online y las relaciones con sus compañeros y profesores: “yo les quiero y me quieren a mí”, indica. De hecho, su adaptación ha sido tal que “me hicieron ser ¿cómo se llama? el presidente de curso, por dos años ya. Estoy en el centro estudiantil”. Por “preguntón”, comenta entre risas.

Lene, en tanto, quien ingresó a Medicina por el cupo étnico rapanui en 2017 -que hoy corresponde a la vía de ingreso para estudiantes de pueblos indígenas-, recuerda que “estaba haciendo canotaje en verano y justo estaba saliendo del agua. Me llamaron y me dijeron que había quedado en la Universidad. Fue súper emocionante (…) Me acuerdo que casi me pongo a llorar”. Y si bien al principio no fue tan fácil acostumbrarse al ritmo de la Universidad y la ciudad, con el tiempo lo logró. Subraya la solidaridad de su generación siempre dispuesta a enseñar y destaca que “a pesar de que no entré por puntaje, jamás me eché un ramo, igual que otros compañeros que también entraron por otras admisiones especiales”.

”Para las personas que deseen seguir un camino como Valentina, Hani, Lene o las y los más de cuatro mil quinientos estudiantes que han ingresado a la Universidad de Chile por sus distintas vías especiales de admisión, desde el año 2012, el próximo 31 de agosto tendrán la oportunidad de conectarse a futuromechon.cl. A través de esta plataforma, podrán participar en chat con estudiantes, transmisiones en vivo, charlas vía Zoom y eventos multicanal para enterarse de todos los detalles y resolver dudas respecto a las alternativas de ingreso que existen para formar parte de la Universidad de Chile este 2022”, cerraron desde la casa de estudios.