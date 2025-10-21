Un 19,9% de la superficie de Chile es bosque nativo: MapBiomas liberó 25 años de cambios del suelo con datos abiertos y en alta resolución

La iniciativa MapBiomas, esfuerzo colaborativo que integra a académicos y académicas de las Universidades de Chile, Concepción y La Frontera, publicó los resultados de su ‘Colección 2.0 de mapas anuales de cobertura y uso del suelo’ para el período 1999-2024.

Según los hallazgos, el 19,9% de la superficie de Chile corresponde a bosque nativo, cifra que representa cerca de 15 millones de hectáreas (Mha). Los datos indican una tendencia positiva: en los últimos 25 años (1999-2024) el bosque tuvo una ganancia neta de 240 mil ha (1,6%). En contraste, la plantación forestal ocupa el 4% del territorio, con una superficie cercana a 3 millones de hectáreas.

Asimismo, el análisis de la cobertura de suelo revela las marcadas diferencias geográficas y ecológicas del país, desde los áridos paisajes del norte hasta los densos bosques del sur.

Imágenes satelitales

La iniciativa nació de la colaboración entre especialistas en análisis geoespacial, percepción remota, sistemas de información geográfica (SIG) y programación. Así, utilizando imágenes satelitales Landsat de la NASA, el procesamiento en la nube y los clasificadores de inteligencia artificial operados desde la plataforma Google Earth Engine, este proyecto ha establecido una alianza estratégica a largo plazo con Google para llevar a cabo su misión.

En esa línea, los datos recopilados permitieron apreciar la magnitud de los ambientes áridos y de altura, la cual queda patente en las cifras de áreas sin vegetación, que se consolidan como la mayor cobertura en el país: el 28,5% de la superficie total de Chile corresponde a áreas sin vegetación. Esta superficie equivale a cerca de 27 Mha (millones de hectáreas) y es comparable a dos veces la Región de Magallanes en extensión.

En tanto, en la Patagonia se concentra el 84% del hielo y nieve del país, que han registrado un decrecimiento en el tiempo.

«MapBiomas Chile es una plataforma que muestra cómo han cambiado los paisajes del país en los últimos 25 años, usando imágenes satelitales. Permite conocer, año a año, la evolución de los bosques, áreas agrícolas, pastizales, humedales, ciudades y zonas sin vegetación», detalla el académico Adison Altamirano, decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente de la Universidad de La Frontera.

«Su principal valor es que entrega información abierta y actualizada para apoyar decisiones sobre manejo del agua, conservación de ecosistemas y desarrollo sostenible», agregó el investigador.

Por su parte, Jaime Hernández, coordinador general de MapBiomas Chile y académico de la U. de Chile, destacó que «la plataforma actualizada es una versión completamente nueva y de última generación, que funciona bajo Google Earth Engine. Es un salto tecnológico sustantivo que no existía para el país hasta ahora. Los usuarios podrán definir y hacer sus propios análisis, descargar los resultados, mapas y tablas de datos, crear GIFs multitemporales y mucho más».

«Por primera vez, los gobiernos locales, los municipios, los encargados de las áreas protegidas tienen una herramienta capaz de apoyar sus decisiones basadas en datos robustos de la dinámica de sus territorios. Es intuitiva, poderosa y contiene ciencia en cada pixel. Representa un salto a la primera división mundial de datos de observación de la Tierra disponibles para usuarios no expertos en teledetección o análisis geoespacial», plantea el profesor Jaime Hernández.

Sobre MapBiomas Chile

Desde su inicio en 2015 en Brasil, MapBiomas se consolidó en los países de Sudamérica y se extendió a Indonesia, India, República Democrática del Congo y México, entre otros.

En 2022, se sumaron las instituciones de Chile, dando inicio a la Red MapBiomas Chile, compuesta por expertos y expertas de la Universidad de Chile, Universidad de Concepción y Universidad de La Frontera. En ninguno de los territorios donde existe una iniciativa MapBiomas se busca reemplazar fuentes de datos o plataformas de monitoreo oficiales, sino complementarlas.

Tanto los datos generados como los códigos adaptados para su procesamiento y la metodología serán de acceso abierto, libre y gratuito. Ofrecen una herramienta independiente, respaldada por la academia y contribuyen a la conservación de la naturaleza, la planificación territorial, el monitoreo de recursos hídricos, la agricultura y otros sectores.

La iniciativa también se presenta como una oportunidad única para comprender la dinámica del uso y cobertura del suelo de manera más eficiente y actualizada. «MapBiomas postula que es posible lograr esto mediante el uso de capacidades de procesamiento en la nube, datos satelitales de acceso libre y una alta automatización de procesos, contando con la participación activa de la comunidad de expertos», señalaron desde la iniciativa.

Todos los mapas e información respectiva está en chile.mapbiomas.org. También hay un resumen con los resultados destacados en este documento.

Iniciativa MapBiomas Chile libera su Colección 2.0 con 25 años de cambios del suelo, con datos abiertos y de alta resolución https://t.co/qU8HILjrFQ pic.twitter.com/eMLT3LRCGA — Universidad de Chile (@uchile) October 17, 2025

El Ciudadano