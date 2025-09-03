Colectivo Discapacidad entrega propuesta al programa de Jeannette Jara:

“Un Chile de todos y todas”

La propuesta se basa en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y busca transformar la actual mirada asistencialista por un enfoque de derechos humanos.

“Un Chile de todos y todas”
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Más de 200 personas con discapacidad, familias, personas cuidadoras y profesionales pertenecientes al Colectivo de Discapacidad por Jara, trabajaron una propuesta sobre discapacidad e inclusión. Con Jara los derechos de las personas con discapacidad entran a La Moneda.

Con el objetivo de garantizar la inclusión y los derechos de más de 3,2 millones de personas en el país el Colectivo Discapacidad, integrado por personas con discapacidad a nivel país, personas cuidadoras, familiares y profesionales presentaron la propuesta “Un Chile de Todos y Todas” para incorporar al programa de la candidata presidencial Jeannette Jara.

La propuesta, titulada “Un Chile de Todos y Todas”, busca incorporar al programa presidencial un enfoque de derechos humanos que supere la actual mirada asistencialista.

El documento contempla siete ejes estratégicos:

1. Fortalecimiento institucional.

2. Derechos fundamentales.

3. Inclusión comunitaria.

4. Desarrollo económico.

5. Acceso a cultura y deporte.

6. Equiparación del gasto público.

7. Compromiso internacional.

Entre las medidas más destacadas se encuentran:

• Creación de una Subsecretaría de Discapacidad.

• Derogación de la “incapacidad legal” que afecta a las personas con discapacidad.

• Una ley integral para personas cuidadoras.

• Implementación de un Plan Nacional de Accesibilidad.

• Aumento de la cuota laboral destinada a personas con discapacidad.

“Queremos que la inclusión deje de ser voluntaria y se convierta en una obligación del Estado”, señalaron desde la coordinación.

La propuesta se basa en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y busca transformar la actual mirada asistencialista por un enfoque de derechos humanos.

Coordinadoras/es:

Leonor Cifuentes

Pedro Pablo Salinas

Claudia Sánchez González

Humberto Ortiz Vásquez

Katharina Pavletich

Colectivo de Discapacidad por Jara

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

Sigue leyendo:

Taller Cerámica Inclusiva: Un camino hacia la autonomía

Relacionados

El Ciudadano

Investigadora chilena consigue que Unesco otorgue becas para fomentar participación de personas cuidadoras en eventos científicos

Hace 1 mes
El Ciudadano

Modelaje: ¿Empoderamiento o ideal inalcanzable?

Hace 3 meses
El Ciudadano

Salud Casa por Casa: el derecho a la atención preventiva y personalizada para la población vulnerable

Hace 3 meses
El Ciudadano

Taller Cerámica Inclusiva: Un camino hacia la autonomía

Hace 5 días
El Ciudadano

Colectivo "Unides Logramos Más" anuncia marcha del orgullo en Puebla capital

Hace 3 meses
El Ciudadano

Gustavo Gatica quiere llegar al Congreso: “Mi recorrido vital me permite aportar desde otro lugar”

Hace 4 semanas
El Ciudadano

“Estoy preparada”: Mujeres de todo Chile reafirman apoyo a Jeannette Jara en multitudinario acto en el Teatro Cariola

Hace 2 meses
El Ciudadano

"Un acto de crueldad": Milei veta mejoras para jubilados y personas con discapacidad

Hace 4 semanas
El Ciudadano

Paine: Invitan a hito inaugural de exposición colectiva e itinerante "Los ojos de octubre"

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano