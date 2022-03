Un día antes del cambio de Gobierno, Piñera firmó 20 resoluciones sobre decisiones claves para vacunación contra el Covid-19

La Subsecretaría de Salud Pública firmó 20 resoluciones exentas de trámite de Contraloría sobre distintas decisiones vinculadas tomandas en 2021 referentes a la inoculación de la población, para enfrentar la pandemia del Covid-19.

La firma se dio un día antes del cambio de Gobierno: el 10 de marzo.

No obstante, fue el 23 de marzo cuando estos documentos se oficializaron al aparecer publicados en el Diario Oficial, lo que en términos legales en nuestro país se asume como materia sabida por toda la población.

El punto es que los documentos habían sido evacuados siete meses antes por el Instituto de Salud Pública (ISP) al Ministerio de Salud (Minsal), sin que la población haya sido informada oportunamente, cita El Mostrador.

Entre los documentos, se encuentran varios posibles efectos secundarios relacionados con las vacunas de Pfizer y Moderna

Los llamados ESAVI SERIOS (Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación e Inmunización), no era otra cosa que «alertas públicas, basadas en la experiencia y estudios internacionales, y directrices de organismos mundiales de vigilancia sanitaria en relación con la inmunización».

En dos de estos documentos, se habla de posibles casos de afecciones cardíacas como miocarditis y pericarditis, sobre todo en población adolescente, y otros casos relacionados con trombosis, a consecuencia de la inoculación de determinadas vacunas, refiere El Mostrador.

El primer ESAVI se realizó el 21 de agosto de 2021, y se reiteró en otro informe el 23 de septiembre, y trataba sobre la miocarditis y/o pericarditis, generada por la vacuna.

En el numeral 9° de este documento se plantea que “desde abril 2021, se han reportado a nivel mundial casos de miocarditis, pericarditis y miopericarditis, posteriores a la inmunización con vacunas que utilizan la plataforma ARNm, como lo son la vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech (Comirnaty) y del laboratorio Moderna (Spikevax)».

A consecuencia de ello, en el punto siguiente se describe que «en virtud de lo anterior es necesario describir las principales características de la presentación clínica y recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de este cuadro, de acuerdo con la evidencia científica disponible hasta la fecha», recalca la investigación realizada por El Mostrador.

Toda la información, por su calidad de importancia, debía ser remitido de forma inmediata, no obstante, el Gobierno dio curso legal el 10 de marzo de este año.

En el documento, permitiría a la comunidad tener conocimiento de las posibles afecciones cardiacas, detectables con atención a los síntomas como dolor de pecho, dificultad para respirar y sentimientos de tener el corazón acelerado o palpitante.

Con todos los documentos, ocurrió exactamente lo mismo.

En marzo de 2021, se llevó a cabo el «ESAVI serio: Síndrome de Trombosis con Trombocitopenia”.

En este documento se señala que «desde mediados de marzo 2021, se han reportado a nivel mundial casos de trombosis asociados con trombocitopenia, posteriores a la inmunización con vacunas de vectores de adenovirus, como lo son la vacuna del laboratorio AstraZeneca (Vaxzevria) y del laboratorio Johnson & Johnson (Janssen)”. Y resuelve aprobar el documento denominado «ESAVI serio: Síndrome de Trombosis con Trombocitopenia (STT)». Tal como el anterior, a este ESAVI se le dio curso el 10 de marzo de este año, a través de la “Resolución Exenta Número 437, de 2022″, reseña El Mostrador.

Ante esta situación, el doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico; recalcó que faltó transparencia en toda la publicación.

“Lo más sano y recomendable es que todos estos temas sean abiertos y conocidos por la población, porque, finalmente, estos mantos de dudas que se empiezan a generar con esta publicación el último día de Gobierno, cuando no tenemos reportes en línea de estos efectos secundarios, cuando los expertos no pueden aparecer explicando justamente esto, efectivamente genera una mayor amenaza a algún tipo de beneficio que pueda generarse sobre los programas de vacunación. Y la mayor amenaza o problema de esto se da porque mucha de esta información, al no tener contexto claro, es usada por los grupos antivacunas”, señala, citado por el Mostrador.

Dentro de los episodios más graves está el caso denunciado de fallecimiento de una joven deportista de 28 años presuntamente por inoculación, ya que familiares y amigos indican que su deceso se produjo 35 horas después de haber sido vacunada.

A esto se le suma, el fraude estadístico efectuado por el gobierno de Piñera respecto del número de personas fallecidas por la pandemia.

Cabe recordar que en lugar de las 43.785 personas fallecidas al 11 de marzo pasado registradas por la administración de Piñera, tenemos que a lo largo de estos dos años han fallecido 55.965 personas por covid en nuestro país, lo que representa 12.180 personas (27,8%) más de víctimas fatales por el brote.

