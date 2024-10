«Un hueón que siempre ha mentido para llegar a donde está»: Pablo Chill-E destroza a Germán Codina por difundir fake news sobre Matías Toledo

El cantante urbano Pablo Chill-E se lanzó con todo contra el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), luego de que éste intentara sembrar sospechas sobre el financiamiento que recibe la Coordinadora Social Shishigang, organización fundada por Matías Toledo, actual candidato independiente a la alcaldía de la comuna.

En entrevista con La Tercera, Codina señaló que “me gustaría saber cómo esa coordinadora y el trabajo que ha hecho ha sido financiado. Muchas de las cosas que han hecho ha sido con fondos vía Fusalp, que es una de las fundaciones cuestionadas por el tema de Jadue y el tema de las farmacias populares”, comentó el jefe comunal.

Tras estas acusaciones, Pablo Chill-E publicó un video en sus redes sociales destrozando la gestión de Codina y aclarando que Matías Toledo no participa hace más de un año de la Coordinadora:

«Este video va en respuesta para ese hijo de la p… del Codina, el alcalde de Puente Alto, que se ha robado toda la plata de Puente y siempre nos ha tenido mala a la Coordinadora porque nosotros hacemos las cosas en el territorio, cosa que no hacen ellos», partió señalando el artista.

«Todas las hueás de la coordinadora siempre han sido financiadas monetariamente por mí y por las cosas que hacemos entre la gente, por aportes de la gente, aportes solidarios, colaboradores (…) Todos los colaboradores son testigos de que las cosas siempre han sido solamente autogestión», añadió.

«Lávate la boca e infórmate primero antes de hablar de la Coordinadora Social, porque hemos hecho mucho mejores hueás para Puente Alto que vo en todos los años c… que has estado. Encuentro que la hueá que estás haciendo, que es tratar de manchar el nombre de la Coordinadora, es una hueá súper fea, aunque no me sorprende de un hueón que siempre ha mentido para llegar a donde está, para poder tener el poder», sentenció el cantante.