Un libro necesario para el nuevo Chile que se construye desde el territorio, las regiones y las comunas: «Las huellas del futuro: apuntes municipales para una nueva constitución»

Este jueves 15 de octubre desde las 19:00 horas se realizará el lanzamiento del libro “Las Huellas del Futuro: Apuntes Municipales para una Nueva Constitución”, a través de streaming en las diversas plataformas digitales del diario El Ciudadano.

El texto, de la Economista María José Becerra Moro y el Licenciado en Geografía Iván Borkoski González, aborda los principales resultados de la consulta ciudadana impulsada por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) en diciembre de 2019, resultados que hasta ahora no habían sido publicados.

El relato del libro está marcado por la coyuntura social, política, económica y sanitaria donde los autores abordan estas aristas tras el estallido social y la pandemia del COVID-19. En el texto, los autores entregan una panorámica de la situación de la descentralización en Latinoamérica y el Caribe, junto con una cuidada reseña de los procesos territoriales verificados en Chile en los últimos 45 años.

El lanzamiento de “Las Huellas del Futuro: Apuntes Municipales para una Nueva Constitución” contará con un panel conformado por Francisco Alburquerque, Economista español y prologuista del libro, uno de los principales especialistas iberoamericanos sobre desarrollo económico local; Carlos Montes, Economista y Senador de la República de Chile; Luis Fuentes, Geógrafo y Director de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile; y Claudia Pizarro, Alcaldesa La Pintana.

La conducción del evento estará a cargo de Maite Descouviers, Presidenta del Colegio de Sociólogos y por el Abogado Daniel Stingo.

Sobre los autores

María José Becerra Moro

Es economista de la Universidad de Chile y MSc. Research in Development Studies por London School of Economics and Political Science, Inglaterra. Actualmente es investigadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – Clacso, académica de pre y post-grado en universidades públicas y privadas de Chile y miembro del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible. Fue jefa de la División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y jefa del Área Económica de la División de Coordinación Interministerial del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Iván Borkoski González

Es licenciado en Geografía por la Universidad de Chile, especializado en Gestión Regional y Local (Ilpes-Cepal). Beca Urb-Al para formación de autoridades electas en materias de desarrollo y cohesión social. Beca UIIM para formarse en desarrollo económico local en Granada, España. Con estudios de Magister Gobierno y Territorio de la U. Alberto Hurtado. Ha sido concejal de la Comuna de El Bosque por dos periodos (2004-2012), y secretario Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades entre 2013 y 2019. Ha sido integrante del Secretariado Ejecutivo de Flacma, Federación de Municipios y Gob. locales de América Latina. Es consultor internacional en materias de desarrollo regional y municipal. Actualmente se desempeña como asesor en la Asociación Chilena de Municipalidades, ACHM. Realiza docencia universitaria y es columnista habitual en varios medios de comunicación.