“Un mal entendido”: La excusa del Gobierno frente a lluvia de críticas por desaire de Piñera a presidenta del Senado

El pasado viernes, Sebastián Piñera y los representantes de los tres poderes del Estado sostuvieron una reunión para evaluar la situación en la macrozona sur.

Al término de la cita el mandatario señaló que no descarta la opción de decretar estado de sitio en la zona, ampliando la militarización y represión a las comunidades mapuche.

“La Constitución contempla estados de excepción constitucional, entre los cuales hay estado de emergencia de sitio y de asamblea, y por supuesto que son instrumento que están dentro de nuestro Estado de Derecho y analizamos y consideramos de acuerdo al mérito de las circunstancias”, dijo.

Por su parte, la presidenta del Senado Adriana Muñoz (PPD), descartó de plano que la Cámara Alta apoye un eventual estado de sitio en la macrozona sur, y aseguró que lo considera “inaceptable”.

“He escuchado los planteamientos que ha hecho el Presidente en el sentido de una mayor interrelación, una mayor articulación y coordinación entre estos poderes. Por cierto, que en mi opinión esto requiere tener una estrategia, un diseño, un hilo articulador hacia donde se apunta para enfrentar el problema que hay hoy día en La Araucanía”, comentó Muñoz en un punto de prensa.

Asimismo alegó que “de ninguna manera, en mi opinión y en mi posición, es aceptable una intervención militar y una intervención a través de un estado de sitio”.

Aunque Piñera invitó a la presidenta del Senado como a los representantes de los otros poderes del Estado en una “señal de diálogo”, mientras Adriana Muñoz ofrecía sus declaraciones, el mandatario y los integrantes de su gabinete la dejaron sola, en un gesto de desaire.

El único en retornar para escuchar lo que tenía para decir la parlamentaria del PPD fue el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Aquí la raíz de todo el problema.



Un presidente que pide unidad, diálogo y condenar la violencia, pero no le interesa escuchar al poder del senado en la voz de @_adrianamunoz . Una falta de respeto xq además la presidenta del senado da en el clavo en el análisis del conflicto. https://t.co/pofFavECCK pic.twitter.com/YEkWe6StsI — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) February 26, 2021

Las críticas en redes sociales a este acto machista y soberbio por parte de Piñera y su equipo no se hicieron esperar, tanto ciudadanos como actores políticos, condenaron el desaire a la presidenta del Senado, más aún cuando se tocaba un tema tan importante como el conflicto en La Araucanía.

Qué feo esto que le hicieron a Adriana Muñoz…



La presidenta del Senado asistió a La Moneda para la reunión citada por Piñera con los distintos Poderes del Estado, para discutir la situación de La Araucanía. Salen a dar declaraciones, Piñera termina. Pasa Muñoz y la dejan sola: pic.twitter.com/ksYOcX0o13 February 26, 2021

En declaraciones a BioBío, la propia Adriana Muñoz explicó que tomó lo ocurrido “con sorpresa”. “Cuando reviso (los videos) pensé que podía ser un desaire por tener una posición distinta al Presidente (Piñera) durante la conversación en la mañana, o por ser mujer”.

Y agregó: “No sé si a un presidente (del Senado) hombre le habría hecho eso, pero se me pasaron varias cosas por la cabeza. No sé cual de todas puede ser la base de haberme dejado sola en la conferencia de prensa”.

Ante la lluvia de críticas, desde La Moneda intentaron remendar la situación.

Según reseñó El Mercurio, fuentes cercanas al Gobierno y de Muñoz, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado se habría comunicado este sábado con la senadora Muñoz.

En la conversación, no hablaron sobre posibles disculpas sino que más bien se buscó dejar atrás el impasse, atribuyéndolo a una descoordinación y a un “mal entendido”.

Según el diario, Delgado le dijo a Muñoz que jamás había sido la intención dejarla sola y que al percatarse de la situación, el mismo presidente Piñera le había pedido a él que la acompañara en su conferencia de prensa y en la posterior despedida en la puerta del Palacio de La Moneda.