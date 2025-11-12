Una apuesta fresca y con propósito para el norte: Gabriela Carrasco, la nueva voz que quiere representar a la capital minera de Chile

Abogada, especialista en Derecho Público y Magíster en Políticas Públicas y Gobernanza territorial, Gabriela Carrasco Urquieta (C-62) es la candidata a diputada en Antofagasta por el Frente Amplio y además, cuenta con el respaldo del Partido Socialista.

Representa una nueva generación política que busca conectar la institucionalidad con las comunidades. Por eso, define su campaña como «una apuesta fresca, con compromiso real, territorial y profundamente regionalista».

Su candidatura nace desde la convicción de combatir las propuestas vacías, los slogans sin contenido y la política desconectada de la ciudadanía. Su foco está en soluciones reales y tangibles, a las necesidades planteadas por las las organizaciones sociales y la comunidad, por lo que promueve una política participativa, transparente y con resultados, donde las y los ciudadanos se sientan realmente representados.

A lo largo de su trayectoria, la abogada ha recorrido la región completa, conociendo su diversidad y desafíos territoriales: desde Calama y San Pedro de Atacama hasta Tocopilla y Mejillones. Su experiencia técnica y profesional le ha permitido escuchar, diagnosticar y construir propuestas desde el conocimiento y la experiencia, no desde el escritorio.

Por todo lo anterior, Gabriela Carrasco busca ser una articuladora real de soluciones, capaz de conectar a las comunidades con el Estado, proyecto político busca poner en acción las necesidades de la región, transformando las demandas ciudadanas en iniciativas concretas. Además, enfatiza una conducción con sentido, donde las decisiones se tomen con base en el bienestar colectivo y no en intereses corporativos.

En esa misma línea, además de su programa que cuenta con 8 ejes fundamentales, la candidata del Frente Amplio propone una representación transparente, con rendición de cuentas ciudadana, para lo que levantará el “Plan Dar Cara”.

La metodología, que implica asambleas abiertas con la comunidad, tiene por objetivo rendir cuentas del trabajo legislativo; es decir, creará una instancia para explicar de forma clara qué se está haciendo en el Congreso, cómo y para qué. Esto, para recuperar la confianza en la política a través de la transparencia y la participación.

Gabriela Carrasco representa una candidatura con propósito, arraigo y experiencia, que viene a renovar la política desde el norte, impulsando el sentido de pertenencia de la Región de Antofagasta y trabajando desde su lema “Saber para Servir” porque busca poner su experiencia a disposición de las necesidades de la región.

