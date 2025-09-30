Una bandera mapuche en Fiestas Patrias: La vergonzosa situación protagonizada por la gerenta general de Radio Agricultura en Santo Domingo

Propietarios de un exclusivo condominio reclamaron por una bandera mapuche colgada en una ventana. Entonces, la dueña de la propiedad intervino y culpó de la situación a su hijo y sus amigos, compartiendo en el grupo de Whatsapp vecinal una carta supuestamente firmada por ellos, donde expresaban su arrepentimiento por la "broma de mal gusto" de poner la bandera mapuche. Esto fue desmentido por los jóvenes, que también negaron haber escrito la carta.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Hace unos días, The Clinic informó sobre un «insólito escándalo» ocurrido durante Fiestas Patrias en un exclusivo condominio de Santo Domingo (Región de Valparaíso). El motivo: una bandera mapuche que fue colgada en la ventana de uno de los departamentos.

Según consignó el medio capitalino, en un primer momento algunos vecinos habrían manifestado su molestia por la situación en el grupo de Whatsapp del condominio. La dueña del departamento intervino entonces culpando a su hijo y sus amigos, y compartió una carta supuestamente firmada por el joven donde manifestaba el arrepentimiento de todo el grupo por la «broma de mal gusto» que habían hecho al colgar la bandera mapuche.

Sin embargo, uno de los amigos presentes aseguró a The Clinic que lo que ocurrió fue que ellos, sin querer, rompieron una ventana y ocuparon la bandera para taparla. Además, agregó que ninguno de ellos, ni tampoco el hijo de la propietaria, escribieron la carta que se envió al Whatsapp del condominio.

En esa línea, fuentes de El Ciudadano confirmaron que la autora de este vergonzoso «insólito escándalo» es Vesna Radnic Mira, gerenta general de Radio Agricultura, quien en su ‘carta’ señaló, entre otras cosas:

‘Estimados Vecinos de Las Brisas de Santo Domingo (…) Cometimos el grave error de hacer una pésima broma de mal gusto, poner una bandera mapuche en la ventana de la cocina’.

‘Mis amigos y yo estamos profundamente arrepentidos, queremos pedir disculpas a cada uno de ustedes, fue un grave error, no representa para nada nuestro pensamiento. Confirmo nuestro compromiso y amor por Chile y nuestra patria, amamos y respetamos todas nuestras tradiciones chilenas’.

Quiero pedir disculpas públicas a mi madre, que la dañe donde más le puede doler. Ella es una mujer muy trabajadora y lucha día a día por lo mejor para nuestro Chile (…) estoy castigado, no podré ir a la brisas en dos años, entre varios castigos más (…)’.

El Ciudadano

