Universidad de Chile convoca a voluntarios para apoyar estrategia de trazabilidad en la Atención Primaria de Salud

La Universidad de Chile convoca a mil voluntarios para apoyar a los centros de Atención Primaria de Salud de todo el país en el manejo de los casos positivos de Covid-19.

Se trata de la estrategia que develó hace poco en un informe la U. de Chile, el Colegio Médico y otras instituciones, Testeo-Trazabilidad-Aislamiento (TTA), ante la falta de recursos tecnológicos y humanos a fin de tratar la pandemia, reseña Diario U de Chile.

La subdirectora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina, Viviana Ulloa, explicó que esta convocatoria no está dirigida solo a profesionales y estudiantes de salud sino a toda la población que tenga el certificado del curso gratuito “Seguimiento de casos y contactos Covid-19”, y dispuesto a dedicar 2 horas diarias de trabajo por cuatro semanas.

Actualmente, este curso, impartido por la U. de Chile desde el 2020, basado en un programa de la Universidad John Hopkins, ha llegado a más de 30 mil participantes, de los cuales 25 mil personas se encuentran certificadas.

“La reactivación de este llamado a voluntarios y voluntarias nace por la necesidad de los centros de APS que no están pudiendo cumplir los plazos para hacer un adecuado seguimiento de trazabilidad. Hoy día lo que estamos viendo es el resultado de esto que fue un deficitario monitoreo, no porque el APS no quisiera hacerlo, sino que porque los recursos no fueron los suficientes”, expresó la académica, citado por el referido portal.

Por su parte, el rector Ennio Vivaldi explicó que esta estrategia de trazabilidad significa que el voluntario retome las «técnicas de entrevista, conocer el sistema de salud, desarrollar conocimiento en relación a la atención centrada en las personas, atender y educar respecto a síntomas y signos de alarma y conocer estrategias de derivación”.

«Quienes se sumen tendrán una experiencia valiosa para sus vidas que va a ser lo que aprendan en el proceso de manejo a nivel de salud comunitaria en una situación tan grave como la pandemia y por sobre todo como estudiantes de un centro de educación público van a tener la satisfacción de haber contribuido con su trabajo y esfuerzo a mitigar el dolor que hoy día aflige a nuestros conciudadanos. Por eso los invito a participar con entusiasmo y ver aquí una oportunidad de crecimiento a través de apoyar la estrategia de trazabilidad en la Atención Primaria de Salud”, aseguró.

A los inscritos, la U. de Chile entregará un chip para la conexión y llamadas; y quienes no hayan tomado el curso, pueden hacerlo de manera abierta y gratuita.

Hoy esta iniciativa de apoyo a la estrategia TTA ya se encuentra operativa en el Cesfam Cristo Vive de Recoleta y Villaseca de Puente Alto. La próxima semana se integra Buin y Renca y así consecutivamente en función de los requerimientos territoriales.

En caso de cualquier duda, las personas pueden escribir al correo [email protected]

