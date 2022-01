Urgente llamado humanitario: Grupo Haitiano en aeropuerto de Santiago solicita refugio ante amenaza a su integridad por crisis política en su País

Ver llamado desde aeropuerto internacional en Santiago, Chile, este sábado 22 de enero

Grupo de haitianos retenidos en aeropuerto de Santiago Chile. Solicitan refugio ante crítica situación política en su País, con riesgo a su integridad física y la vida.



Hacen urgente llamado humanitario. pic.twitter.com/yxZRSk3hgn — El Ciudadano (@El_Ciudadano) January 23, 2022

Un video difundido desde este sábado 22 de enero por un grupo de haitianos detenidos en el aeropuerto de Santiago, da cuenta del llamado de auxilio por la precaria situación en que se encuentran en ese lugar, así como por el riesgo a su integridad y vida que tienen de manera agravada en caso de que sean expulsados hacia Haití.

Compartimos nota desde la Defensoría Migrante Chile .

La crisis general que ocurre en Haití pone en riesgo la vida de todas las personas que se encuentra en ese país. La situación se ha agravado luego del asesinato de su presidente, el terremoto que recién ocurrió, los 2 atentados que ha vivido el Primer Ministro, las amenazas del Presidente del Senado, así como de diplomáticos y otros, que son parte de la compleja situación que vive el país caribeño controlado en más de 1/3 por pandillas de delincuentes comunes, los que además manejan el suministro de bencina(gasolina), alimentos, medicamentos y el suministro eléctrico. Esto ha sido reconocido tanto por Estado de Chile como por organismos internacionales (ACNUR, CIDH, UNICEF, el ex delegado presidencial de los EEUU en Haití…). Chile tiene una alerta de no viaje hacia Haití, ha retornado a los chilenos que se encontraban allá, su delegación diplomática no funciona, particularmente no atiende solicitudes de visa.

Los haitianos en ese contexto, al que se le suma el cierre de la frontera con República Dominicana, han buscado llegar a Chile a fin de garantizar su seguridad y vida. Muchos de ellos son los que fueron expulsados desde los EEUU y otros los que quedaron varados con la Pandemia del COVID 19. De los que han retornado, más de 20 personas se encuentran detenidos en el aeropuerto, ellos pese a que en su precario español manifestaron su intención de pedir refugio en Chile, señalando que vienen a fin de buscar seguridad en este país donde tienen vínculos de familia y otros arraigos, algunos son hasta padres de chilenos.

La PDI incumpliendo la Ley de Protección a Refugiados (Ley 20.430) les ha impedido ingresar, no respetan el Principio de NO DEVOLUCIÓN, niegan el Principio de NO RECHAZO EN FRONTERA. No les permite formalizar su solicitud de refugio, que debe hacerse necesariamente ante Extranjería, que no tiene oficina en el Aeropuerto. Inclusive han expulsado a algunos contra fallo de la Corte Suprema, hoy existe una investigación de la Fiscalía por “Delito de Desacato” contra los efectivos de la PDI .

A lo anterior se suma las pésimas condiciones en que se encuentran en el Aeropuerto, donde algunos están más de 1 mes, sin acceso a ducha, con una alimentación exigua, sin atención médica y sin contacto con sus familiares.

Ya existe una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentaremos nuevos antecedentes sobre lo anterior y pediremos la intervención de otros organismos nacionales e internacionales.