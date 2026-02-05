Justicia pone freno: otro israelí formalizado por uso de fuego en Torres del Paine y con veto de 3 años

Tras viralizarse un video fumando en el parque, la justicia aprobó una suspensión condicional: $2 millones a Bomberos, prohibición de volver a Chile por tres años y salida del país. Es el segundo caso en la temporada estival.

Justicia pone freno: otro israelí formalizado por uso de fuego en Torres del Paine y con veto de 3 años
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La justicia en Puerto Natales aprobó una salida alternativa para un turista israelí de 23 años formalizado por uso de fuego en Torres del Paine, luego de ser sorprendido fumando en una zona donde la normativa prohíbe estrictamente cualquier fuente de ignición. El caso se volvió viral tras la difusión de un registro en redes sociales. La información fue dada a conocer por La Prensa Austral.

En audiencia —fijada tras su formalización del 25 de enero— el imputado aceptó el acuerdo propuesto por la fiscalía para zanjar la causa y poder salir de Chile, ya que se encontraba con arraigo. Al inicio de la instancia, la defensa solicitó reservar su identidad y evitar la exhibición de su rostro; la jueza Marianela Chacur accedió y lo dejó expresamente prohibido.

Uso de fuego en Torres del Paine: qué ocurrió y dónde

De acuerdo con el medio magallánico, el hecho ocurrió el 15 de enero en el circuito de trekking “O”, en el tramo entre el Campamento Serón y la Guardería Coirón de CONAF. Tras ser detectado fumando, personal de CONAF lo expulsó del parque y lo puso a disposición de la fiscalía.

El Juzgado de Garantía aprobó la suspensión condicional del procedimiento por el delito consumado de uso de fuego en lugar expresamente prohibido. Como condiciones, se estableció la prohibición de volver a Chile por tres años y la obligación de donar $2 millones al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza.

Segundo caso en la temporada estival

Este episodio se convirtió en el segundo caso de un turista israelí formalizado este verano por uso de fuego en Torres del Paine. Días antes, el ciudadano Halifa Nevo también fue detenido y formalizado por encender un cigarrillo al interior del parque: no podrá volver al recinto y debió donar $1 millón a Bomberos, consignó La Prensa Austral.

En un territorio marcado por el riesgo de incendios, la señal es clara: en Torres del Paine, el fuego —aunque sea un cigarro— no es “detalle”, es amenaza.

