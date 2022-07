Usuarias y usuarios del PRAIS se movilizaron en Valparaíso por el derecho a una salud digna

Por Guillermo Correa Camiroaga

El Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (PRAIS) es implementado por el Estado chileno a través del Ministerio de Salud con el objeto de entregar una salud digna y de calidad a las víctimas de violaciones a los derechos humanos sufridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el año 1990. La Ley que lo regula fue promulgada el año 1992 y actualmente se cumplen 30 años desde que se implementó este programa de reparación.

Los usuarios y las usuarias vienen denunciando desde hace años el deterioro paulatino que ha ido experimentando este servicio, lo que se traduce concretamente en una disminución de los recursos económicos y profesionales.

Cansados de la pasividad e indolencia de las autoridades pertinentes que siguen sin atender sus demandas y dar una solución efectiva a este derecho fundamental, un grupo importante de compañeras y compañeros, usuarios de este programa, realizaron una movilización en Valparaíso para dar a conocer a la ciudadanía la grave situación por la que atraviesan y al mismo tiempo exigir a las autoridades de salud una pronta solución a sus demandas.

Con lienzos y pancartas se congregaron a partir de las 11 de la mañana en las afueras del edificio del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y megáfono en mano fueron explicando la delicada situación en que se encuentran, exigiendo que sus demandas sean escuchadas y resueltas:

“No vamos a parar nuestras movilizaciones hasta que recuperemos la dignidad por la que luchamos. Queremos un PRAIS en condiciones humanas, queremos un PRAIS que nos entregue una atención digna y de calidad, que atienda en buenas condiciones a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, y también a nuestros familiares. No estamos pidiendo migajas. El Estado se comprometió con nosotros los luchadores contra la dictadura en esta justa reparación. Hoy estamos aquí protestando porque la movilización es el camino de lucha que hemos decidido emprender. Queremos y estamos dispuesto a conversar, pero seguiremos en la calle exigiendo nuestros derechos. Estamos pidiendo algo tan básico como es la salud…”

Conversé con el compañero Carlos, usuario del programa PRAIS, para que me explicara el motivo de la manifestación, expresándome lo siguiente:

“Estamos aquí frente al Servicio de Salud Valparaíso – San Antonio haciendo una protesta por la mala o pésima atención que hemos tenido en el PRAIS Valparaíso. Llevamos 30 años de PRAIS y cada vez es peor la atención. Todos los gobiernos se han comprometido a una reparación integral, pero esta no ha sido tal. Hoy día no tenemos médicos, no tenemos asistente social, no hay especialistas como geriatras, psiquiatras y todo lo que se necesita para una atención integral. Incluso no existe la clínica para atención dental, ya que desde que se echó a perder el sillón dental, hace un par de años, estamos sin este servicio.

Hemos reclamado en distintas instancias, incluido el MINSAL, pero no hemos tenido ninguna solución para nuestros problemas que se arrastran por años. Ese es el motivo principal por el cual nos estamos movilizando hoy día. Esperamos que las autoridades que están en este edificio no se hagan las sordas y nos reciban ahora para plantearles nuestros problemas y ver que vías de soluciones nos proponen”.

Como parte de esta movilización de protesta, las compañeras y compañeros realizaron interrupciones transitorias e intermitentes del tránsito vehicular de cinco minutos de duración, provocando atochamientos del abundante tráfico que circula por Avenida Brasil de Valparaíso.

La ruidosa manifestación tuvo sus frutos después de media hora, ya que la Directora del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, la Asistente Social Patricia Vega Cornejo, accedió a reunirse en ese mismo momento con un par de representantes. Al termino de dicha reunión, Silvia, una de las compañeras que participó del encuentro con la Directora, ofició de vocera explicando al resto de los compañeros y compañeras presentes en esta movilización lo que se conversó en dicho encuentro:

“Logramos subir y hablar con la Directora para que nos informara de las gestiones que se han hecho en el último período. En primer lugar, se están haciendo las gestiones para el cambio de dependencia desde el Hospital Salvador y ya estaría asignada la Unidad a la que perteneceríamos, pero tenemos que esperar a que todo sea oficial. Está encaminado un convenio con el Consultorio Plaza Justicia para que absorba las necesidades del PRAIS que en estos momentos tenemos, necesidades médicas y de atención dental. Respecto de la Asistente Social se está revisando la situación y no sabemos si va a volver la misma gente o va a ser otra. Nosotros planteamos que necesitamos tener la plana completa.

La Directora ayer estuvo en el PRAIS de Valparaíso revisando las instalaciones y se encontró con lo que todos conocemos: un PRAIS absolutamente desocupado, abandonado. Nos dijo que van a apurar la contratación de los médicos faltantes. Hay una posibilidad concreta de un médico que trabaja en el PRAIS, en otro lugar, y está pidiendo traslado y ese podría ser el posible médico a contratar para Valparaíso, lo que sería bueno porque ya tiene experiencia PRAIS y sabe cuáles son las condiciones.

Esas son las cuestiones que se están viendo en este instante. La Directora se manifestó de acuerdo con esta manifestación diciendo que todo suma, no resta, lo que nos pareció una actitud bastante positiva. Esta manifestación como pueden ver compañeros y compañeras tuvo eco y vamos a seguir por esta vía. Esta es la primera de otras manifestaciones si no se solucionan a la brevedad las cuestiones y gestiones que hoy día nos acaban de comunicar.

La Directora Patricia Vega nos informó de varios acuerdos que se han estado tomando y nos manifestó también que era absolutamente necesario establecer una reunión de la Dirección con la Mesa PRAIS y con el Directorio de Plaza Justicia con quienes se están haciendo acuerdos para suplir las atenciones que no nos puede dar en este instante el PRAIS. Estamos a la espera de que eso tome cuerpo con fecha y hora. Debemos estar muy atentas para que esto se vaya cumpliendo y alertas para salir a manifestarnos cuando lo estimemos pertinente.”

Antes de dar por finalizada la movilización se tomó el acuerdo de realizar a la brevedad un encuentro de usuarios del programa PRAIS, “con el objeto de aunar fuerzas y seguir muy atentos a la forma en cómo se van materializando estos anuncios y compromisos, ya que la movilización es una herramienta fundamental que tenemos como pueblo para poder denunciar las carencias y exigir nuestros derechos”, agregaron.