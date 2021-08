Vacunación con lluvia: Advierten riesgo para adultos mayores y en Maipú piden congelar jornadas durante miércoles y jueves

Las largas filas y aglomeraciones que se reportan durante el proceso de vacunación de refuerzo en algunos centros de inoculación, preocupa a una veintena de alcaldes, quienes solicitaron al Ministerio de Salud (Minsal) una mejor coordinación.

Los jefes comunales de las regiones Metropolitana y de Valparaíso firmaron una carta que advierte los riesgos de que estas colas se repliquen esta semana, cuando se esperan fuertes precipitaciones en la zona centro sur en los mismos días en que se convocó a adultos mayores a recibir su tercera dosis anticovid.

«Vamos a tener personas de 72 años hacia arriba yendo a los recintos de vacunación en días que tenemos mucho frío y lluvia», señaló en radio Cooperativa uno de los firmantes, el alcalde de Independencia Gonzalo Durán.

Los alcaldes de comunas como Santiago, San Joaquín, Cerrillos, Ñuñoa, Quilicura, Renca, Macul, Valparaíso y La Cisterna pidieron mayor flexibilidad en la campaña para poder adaptar o frenar el calendario en caso de ser necesario. Aunque algunos como Lo Espejo anunciaron que sólo vacunarán en recintos techados, otros como La Pintana advirtieron que si las lluvias son intensas, sus vacunatorios no cuentan con las condiciones mínimas para recibir a quienes asistan.

Los jefes municipales solicitaron un proceso flexible de acuerdo a la realidad de cada comuna y también en la calendarización. Por ejemplo, que se les avise el día anterior la cantidad de vacunas con las que pueden contar para que las personas mayores no se queden esperando una dosis que no llegará, refiere el portal ADN.

«Pedimos que la atención primaria de salud entre a la planificación del proceso vacunatorio. Esto pensando en asegurar condiciones de dignidad para los equipos de salud de la población», manifestó Erika Martínez, alcaldesa de San Miguel, quien ejerció como portavoz de los ediles.

Alcalde de Maipú pide congelar vacunación de adultos mayores por mal tiempo

Por su parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, solicitó al Minsal congelar la jornada de vacunación contra el Covid-19, durante los días miércoles y jueves, debido a las fuertes lluvias que están pronosticadas para estos días, lo que trae consigo frío y humedad.

Entrevistado en el programa “Contigo en La Mañana” de CHV, la autoridad comunal manifestó su preocupación por los adultos mayores que hacen las filas para aplicarse la tercera dosis de refuerzo, las cuales se acaban con rapidez.

“Yo creo que debemos congelar el proceso de vacunación durante mañana y pasado mañana. No podemos exponer a las personas mayores a hacer estas filas, por mucho que hoy fue rápido, igual están 30 ó 40 minutos a la intemperie con lluvia, con frío”, señaló Vodanovic.

En este sentido, explicó que – durante un recorrido por los centros de vacunación –, se pudo observar largas filas, y las personas mayores estaban expuestas al frío, a pesar de que aumentaron a siete, los centros.

“Ayer tuvimos un problema muy grande, porque se concentró la vacunación en un punto y vimos a las personas mayores esperando mucho tiempo en largas filas al frío”, manifestó el jefe comunal, citado por CNN.

“Si esta misma fila se repite mañana con el frente de lluvia, vamos a tener a gente exponiéndose al frío y lluvia, además de los problemas de conectividad que hay en la comuna (…) Este mismo escenario, con lluvia y frío, puede ser catastrófico para las personas mayores”, advirtió.

“En Maipú tentemos el Río Mapocho, el Zanjón de Aguada, el Canal Santa Marta, entonces, si llueve en las cantidades previstas, creo que lo más sensato es congelar el proceso de vacunación estos dos días y retomarlo el viernes sin lluvia, porque de lo contrario vamos a estar exponiendo a los adultos mayores”, agregó.

Ante la eventualidad de poner toldos o disponer de más lugares techados para cumplir de todas formas con la inoculación, Vodanovic señaló que “por mucho que hagamos esfuerzos logísticos, va a ser imposible no exponer a los adultos mayores”.

“Si no tomamos medidas al respecto, y yo no puedo tomar la medida unilateralmente porque me expongo a un sumario sanitario”, dijo.

El alcalde comentó que desde hace días vienen informando esta situación a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

Cabe recordar que el Sistema Meteorológico del país pronosticó que, caerán entre 60 y 70 milímetros de agua los días miércoles y jueves.

La Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) decretó Alerta Temprana Preventiva en la Región Metropolitana y las autoridades de la zona llamaron a la población capitalina a tomar resguardos para enfrentar el fenómeno, refiere el portal Radio U. Chile.

Este pronóstico abarca toda la Región Metropolitana.

De momento, ña subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que las coordinaciones ya partieron, aunque aseguró que «en la medida que veamos que la situación climática es compleja (…) puede ocurrir cierta flexibilización».

Indignación Ciudadana

A través de las redes sociales varios ciudadanos rechazaron que los adultos mayores que acudan a la jornada de vacunación estén expuestos a la lluvia y condenaron que el gobierno no tome las previsiones correspondientes.

"no se puede parar el país", por la propuesta del alcalde de Maipú de suspender vacunación de adultos mayores por lluvias. Abuelitos a las 6 de la mañana mojándose como diuca.

Maipú se inunda entera cuando llueve #ContigoEnLaManana — Magdalena Franciscova (@cibermagda) August 17, 2021

«¿Cuál es el plan de contingencia para la vacunación de esta semana considerando las fuertes lluvias en más de la mitad de Chile?. Cómo hacemos que adultos mayores no esperen horas a la intemperie?», preguntó al Minsal un ciudadano a través de un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

Hola! @ministeriosalud Cuál es el plan de contingencia para la vacunación de esta semana considerando las fuertes lluvias en más de la mitad de Chile? Cómo hacemos que adultos mayores no esperen horas a la intemperie? — Carlos (@CFernandez95) August 16, 2021

















Sr. PARÍS %&#[email protected]% — Mitos Legendario (@Mitolegendario) August 17, 2021

la idea es parar la vacunación en Chile donde todo se hace a medias, para evitar que mañana y pasado los adultos mayores esperen bajo la lluvia

Colapso en puntos de vacunación de Osorno

Aparte de las lluvias, se han denunciado varios inconvenienets con el proceso de inoculación de los adultos mayores.

En Osorno, por ejemplo, se registraron problemas que hicieron colapsar algunos puntos de inoculación, los que derivaron incluso en el cierre antes de tiempo de los recintos, como fue el caso de la parroquia Santa Rosa de Lima.

En este contexto, parte de los asistentes a este último lugar denunciaron que se le pidió a personas de la tercera edad retirarse y regresar más tarde, debido a que el personal también se encontraba inoculando a otros grupos de riesgo, lo que indignó a los presentes.

Desde el servicio de atención primaria de la comuna señalaron al respecto, que el Ministerio de Salud los ha dejado «solos» en este proceso, acusando falta de sociabilización hacia la comunidad, además de una sobrecarga en las jornadas de vacunación.