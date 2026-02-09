Valdivia: Realizan flotada fluvial por un Río San Pedro – Calle Calle sin salmoneras

Comunidad reiteró su rechazo al proyecto de Salmones Antártica S.A. que pretende instalarse en el Río San Pedro, comuna de Los Lagos: "Este proyecto obsoleto amenaza toda la cuenca del Río Valdivia por lo que es fundamental que las y los valdivianos se activen y defiendan este ecosistema único", señalaron desde el movimiento “Río San Pedro sin salmoneras”.

Valdivia: Realizan flotada fluvial por un Río San Pedro – Calle Calle sin salmoneras
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El sábado 7 de febrero se realizó en Valdivia una masiva manifestación ciudadana convocada por el movimiento “Río San Pedro sin salmoneras” para mantener libre al Río San Pedro – Calle Calle de la industria salmonera, específicamente del proyecto de Salmones Antártica S.A. que pretende instalarse en el Río San Pedro, comuna de Los Lagos.

«Este proyecto obsoleto amenaza toda la cuenca del Río Valdivia por lo que es fundamental que las y los valdivianos se activen y defiendan este ecosistema único», señalaron las y los organizadores de la acción, cuyo recorrido fue desde la playa de Collico hasta el sector del exhelipuerto en la costanera de Valdivia.

En total, participaron más de 100 embarcaciones, junto a movimientos sociales que defienden las aguas, la naturaleza, la biodiversidad y el medioambiente, y también colectivos y familias de diversas comunidades y territorios de la Región de los Ríos.

Asimismo, se contó con la presencia de la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, el diputado Matías Fernández, y la Consejera Regional Camila Mattar, quienes se comprometieron con la comunidad y el movimiento ciudadano a activar con mayor fuerza un apoyo político transversal a la defensa del río.

El Río San Pedro es uno de los ecosistemas fluviales más importantes del país, reconocido por su biodiversidad, su valor cultural y su rol en el turismo sustentable. Es el brazo de agua más diverso en peces nativos de todo Chile, y ha sido el escenario de grandes hazañas como el Riñihuazo.

Hoy, este patrimonio natural está gravemente amenazado por un proyecto de piscicultura de la empresa Salmones Antártica S.A., el cual vulnera los derechos fundamentales de comunidades indígenas que habitan en terrenos aledaños donde pretenden instalarse, amenazando con contaminar la zona más prístina de toda la cuenca del Río Valdivia.

En ese sentido, desde el movimiento “Río San Pedro sin salmoneras” indicaron que ya existe una denuncia de delito ambiental por destrucción del patrimonio paleontológico de fósiles de plantas de 39 millones de años.

«Un daño irreparable», denuncian desde la agrupación, quienes finalmente invitaron a la comunidad a seguir sus redes sociales para así sumar más apoyo a esta causa, «por lo que significa para un buen vivir de la comunidades, los territorios, el turismo sustentable y la economía local».

Seguiremos informando.
Fotografías: Movimiento Río San Pedro sin Salmoneras.-









Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Absalón Opazo

Victoria ciudadana: Tribunal Ambiental paraliza proyecto de salmonera en el río San Pedro/Wazalafken

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Tribunal Ambiental excluye a comunidades de demanda por caducidad contra salmonera en el río San Pedro

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Citizen Victory: Valdivia Environmental Court Halts Salmon Farming Project on San Pedro/Wazalafken River

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Teletón confirma que Soprole seguirá como auspiciador pese a grave contaminación del Calle Calle en Valdivia

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Festivales de naturaleza: más de 50 encuentros para celebrar la vida silvestre en Chile

Hace 2 meses
Absalón Opazo

“Ambientalmente fuera de servicio”: Balance Ambiental 2025 de Terram

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Muere Santiago Sinclair, pieza clave de la cúpula pinochetista: condenado por la Caravana de la Muerte

Hace 1 mes
Absalón Opazo

"Los Ríos Territorio Visual": Seremi de Las Culturas invita a explorar el territorio a través de las artes de la visualidad

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Comunidades del Wadalafken acusan de racismo e irregularidades a Comisión de Borde Costero de Los Ríos

Hace 3 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano