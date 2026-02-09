Valdivia: Realizan flotada fluvial por un Río San Pedro – Calle Calle sin salmoneras

El sábado 7 de febrero se realizó en Valdivia una masiva manifestación ciudadana convocada por el movimiento “Río San Pedro sin salmoneras” para mantener libre al Río San Pedro – Calle Calle de la industria salmonera, específicamente del proyecto de Salmones Antártica S.A. que pretende instalarse en el Río San Pedro, comuna de Los Lagos.

«Este proyecto obsoleto amenaza toda la cuenca del Río Valdivia por lo que es fundamental que las y los valdivianos se activen y defiendan este ecosistema único», señalaron las y los organizadores de la acción, cuyo recorrido fue desde la playa de Collico hasta el sector del exhelipuerto en la costanera de Valdivia.

En total, participaron más de 100 embarcaciones, junto a movimientos sociales que defienden las aguas, la naturaleza, la biodiversidad y el medioambiente, y también colectivos y familias de diversas comunidades y territorios de la Región de los Ríos.

Asimismo, se contó con la presencia de la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, el diputado Matías Fernández, y la Consejera Regional Camila Mattar, quienes se comprometieron con la comunidad y el movimiento ciudadano a activar con mayor fuerza un apoyo político transversal a la defensa del río.

El Río San Pedro es uno de los ecosistemas fluviales más importantes del país, reconocido por su biodiversidad, su valor cultural y su rol en el turismo sustentable. Es el brazo de agua más diverso en peces nativos de todo Chile, y ha sido el escenario de grandes hazañas como el Riñihuazo.

Hoy, este patrimonio natural está gravemente amenazado por un proyecto de piscicultura de la empresa Salmones Antártica S.A., el cual vulnera los derechos fundamentales de comunidades indígenas que habitan en terrenos aledaños donde pretenden instalarse, amenazando con contaminar la zona más prístina de toda la cuenca del Río Valdivia.

En ese sentido, desde el movimiento “Río San Pedro sin salmoneras” indicaron que ya existe una denuncia de delito ambiental por destrucción del patrimonio paleontológico de fósiles de plantas de 39 millones de años.

«Un daño irreparable», denuncian desde la agrupación, quienes finalmente invitaron a la comunidad a seguir sus redes sociales para así sumar más apoyo a esta causa, «por lo que significa para un buen vivir de la comunidades, los territorios, el turismo sustentable y la economía local».

Seguiremos informando.

Fotografías: Movimiento Río San Pedro sin Salmoneras.-



















