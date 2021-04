Valentín Trujillo: “Este gobierno se caía a pedazos, lo salvó el coronavirus. Yo le dedicaría un tema a Piñera; ‘El Descabezado'»

Tras una viralizada carta escrita por el talentoso músico chileno Valentín Trujillo, el medio The Clinic le realizó una entrevista para ahondar en sus críticas al gobierno, y hablar de la actual situación del país.

Durante la entrevista, Trujillo profundizó en lo expuesto en la comentada carta que publicara en la sección de «opiniones» El Mercurio, señalando:

«Este gobierno no tiene ni día ni noche; este gobierno anhela los capitales sin horarios, el cálculo helado, la planilla: Piñera, medita, no tiene armonía. Su gobierno se caía a pedazos. A este gobierno lo salvó el coronavirus. Este virus al único que le salvó la vida fue a Piñera«, afirmó el pianista.

Luego prosigue, lanzando su sentencia: «Este gobierno no existe. Ni siquiera tiene programa.»

Sobre las sentencias hechas por Trujillo, el periodista Roka Valbuena -quien lo entrevista-, le pregunta:

Valentín… ¿por qué decidió explotar?

Ante lo que el destacado pianista le contesta: «Por los demás. Yo no lucho por mí. Yo soy un jubilado que vive tranquilo. Yo he sido un afortunado. He sido un pianista con trabajo. Pero, por lo mismo, mi deber es ayudar a los que no han tenido mi suerte. Sacar la voz por los desafortunados.»

A esto, el periodista le pregunta: ¿Qué pide?

Y Trujillo responde: «Ayuda. Recursos. Que nos hagan tocar al aire libre. Gratis. Satisfacción para este pobre pueblo. Y que no le cobren a la gente. Que ellos paguen.«

Para finalizar, el octogenario músico chileno termina señalando que le dedicaría un tema a Piñera:

«Puede sonar fuerte, pero le dedicaría el tema ‘El Descabezado‘”, finaliza riendo Trujillo.