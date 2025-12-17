Valparaíso: 14 años de cárcel para sujeto que disparó contra personas que estaban en actividad del Carnaval Mil Tambores en el Cerro Polanco

A 14 años de pena efectiva de cárcel fue condenado el sujeto que disparó contra un grupo de personas que participaba en una actividad del Carnaval Mil Tambores en el Cerro Polanco de Valparaíso. Los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2024.

Desde Fiscalía informaron que el individuo, de 23 años de edad, fue condenado como autor de un delito de homicidio simple en carácter de frustrado, a 5 años y un día de presidio; a 3 años y un día por porte ilegal de arma de fuego y los mismos años por tenencia ilegal de gas lacrimógenos; 3 años como autor de disparos injustificados; y 61 días como autor de delito consumado de lesiones menos graves.

Asimismo, fue condenado a 61 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 3 UTM por un delito consumado de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades.

Los hechos

Según detallaron en el Ministerio Público, «en el contexto del Carnaval Mil Tambores, en el sector del Cerro Polanco en Valparaíso, sorpresivamente llega al lugar el acusado, junto a un segundo sujeto aún no individualizado, procediendo, sin mediar provocación de las víctimas, a amenazarlas».

«En dicho contexto, apunta y golpea en la cabeza a una de las víctimas, causándole lesiones consistentes en traumatismo de cráneo secundario a golpe con objeto contuso y herida cortante. Posteriormente, dispara injustificadamente en la vía pública, poniendo en riesgo a los transeúntes que se mantenían observando el show artístico, para luego efectuar un nuevo disparo, en contra de la segunda víctima, quien resultó con lesiones consistentes en herida por arma de fuego en el muslo izquierdo», expuso durante el juicio el Fiscal Felipe González Andaur.

El proceso contó con la presentación de pruebas testimoniales, periciales, documentales y otros medios de prueba para acreditar los hechos, lo que fue finalmente aceptado por el tribunal, que procedió a la condena del imputado.

«Que en base a los testimonios (…) que además fueron corroborados por la restante prueba documental, pericial, audiovisual y material incorporada, valorada de conformidad a la ley, con el más alto estándar probatorio, este Tribunal pudo acreditar los hechos contenidos en el considerando octavo primera parte, acaecidos el día 05 de octubre de 2024 en el contexto de un carnaval vecinal que se desarrollaba en la vía pública, en cerro Polanco de esta ciudad, en contra del acusado (…) posterior a una discusión con las víctimas, premunido de un arma de fuego», se lee en la sentencia.

