Valparaíso: 14 años de cárcel para sujeto que disparó contra personas que estaban en actividad del Carnaval Mil Tambores en el Cerro Polanco

En el juicio se estableció que el imputado apuntó y golpeó en la cabeza a una de las víctimas, "causándole lesiones consistentes en traumatismo de cráneo secundario a golpe con objeto contuso y herida cortante. Posteriormente, dispara injustificadamente en la vía pública, poniendo en riesgo a los transeúntes que se mantenían observando el show artístico, para luego efectuar un nuevo disparo, en contra de la segunda víctima", indicaron desde la Fiscalía Regional de Valparaíso.

Valparaíso: 14 años de cárcel para sujeto que disparó contra personas que estaban en actividad del Carnaval Mil Tambores en el Cerro Polanco
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

A 14 años de pena efectiva de cárcel fue condenado el sujeto que disparó contra un grupo de personas que participaba en una actividad del Carnaval Mil Tambores en el Cerro Polanco de Valparaíso. Los hechos ocurrieron el 5 de octubre de 2024.

Desde Fiscalía informaron que el individuo, de 23 años de edad, fue condenado como autor de un delito de homicidio simple en carácter de frustrado, a 5 años y un día de presidio; a 3 años y un día por porte ilegal de arma de fuego y los mismos años por tenencia ilegal de gas lacrimógenos; 3 años como autor de disparos injustificados; y 61 días como autor de delito consumado de lesiones menos graves. 

Asimismo, fue condenado a 61 días de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 3 UTM por un delito consumado de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades.

Los hechos

Según detallaron en el Ministerio Público, «en el contexto del Carnaval Mil Tambores, en el sector del Cerro Polanco en Valparaíso, sorpresivamente llega al lugar el acusado, junto a un segundo sujeto aún no individualizado, procediendo, sin mediar provocación de las víctimas, a amenazarlas».

«En dicho contexto, apunta y golpea en la cabeza a una de las víctimas, causándole lesiones consistentes en traumatismo de cráneo secundario a golpe con objeto contuso y herida cortante. Posteriormente, dispara injustificadamente en la vía pública, poniendo en riesgo a los transeúntes que se mantenían observando el show artístico, para luego efectuar un nuevo disparo, en contra de la segunda víctima, quien resultó con lesiones consistentes en herida por arma de fuego en el muslo izquierdo», expuso durante el juicio el Fiscal Felipe González Andaur.

El proceso contó con la presentación de pruebas testimoniales, periciales, documentales y otros medios de prueba para acreditar los hechos, lo que fue finalmente aceptado por el tribunal, que procedió a la condena del imputado.

«Que en base a los testimonios (…) que además fueron corroborados por la restante prueba documental, pericial, audiovisual y material incorporada, valorada de conformidad a la ley, con el más alto estándar probatorio, este Tribunal pudo acreditar los hechos contenidos en el considerando octavo primera parte, acaecidos el día 05 de octubre de 2024 en el contexto de un carnaval vecinal que se desarrollaba en la vía pública,  en cerro Polanco de esta ciudad, en contra del acusado (…) posterior a una discusión con las víctimas, premunido de un arma de fuego», se lee en la sentencia.

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Valparaíso: Estibadores portuarios anuncian "tregua" en sus manifestaciones durante el Carnaval Mil Tambores

Hace 2 meses
El Ciudadano

Suprema condena a exefectivos de la Armada por secuestro y torturas a prisioneros en Cuartel Silva Palma de Valparaíso

Hace 3 meses
El Ciudadano

Valparaíso: 100% de ocupación hotelera durante el Carnaval de los Mil Tambores

Hace 2 meses
El Ciudadano

7 pasajeros murieron: Justicia condenó a 14 años de cárcel a conductor de taxibus responsable de choque con tren en San Pedro de la Paz

Hace 4 meses
El Ciudadano

Valparaíso Reaches 100% Hotel Occupancy During the Carnaval de los Mil Tambores

Hace 2 meses
El Ciudadano

Condenan a 5 exefectivos del Ejército por el homicidio del exintendente de Antofagasta, Daniel Acuña Sepúlveda (PS) en 1979

Hace 3 meses
El Ciudadano

Perito psicológica alerta por "falta de protección real" a víctimas de casos como el de Nabila Rifo

Hace 2 meses
El Ciudadano

Suprema confirma condena a carabinero que fingió asalto a retén para robar armas y municiones

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Santiago: Condenan a 7 años de cárcel a sujeto que mató a un repartidor porque se demoró en traerle su hamburguesa

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano