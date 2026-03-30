Valparaíso: 4 mil merluzas y música en vivo marcarán Fogata del Pescador en Semana Santa

Como ya es tradicional en Semana Santa, en la ciudad de Valparaíso se realizará el sábado 4 de abril la famosa «Fogata del Pescador» en la Caleta El Membrillo, actividad que como cada año espera congregar a miles de visitantes.

Luis Marsh, presidente del Sindicato de Pescadores de la Caleta Membrillo, invitó «a todos los porteños y porteñas y de los alrededores, a esta gran fogata que tenemos para Semana Santa. Vamos a ofrecer 4.000 merluzas enteras, un trocito de pan y un vaso de pipeño a $5.000, además de música en vivo. La parrilla está bien buena, así que los esperamos a contar de las 14:00 horas hasta las 12:00 de la noche».

En tanto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto destacó que para la comuna «es muy importante este fin de semana y la Fogata del Pescador, porque nos ayuda a potenciar el turismo dentro de nuestra ciudad. Y una de las formas en que nos preparamos es potenciando a los hoteles y hostales de Valparaíso», precisó la jefa comunal.

Por ello, agregó Nieto, «hacemos un llamado a que hagan las reservas de forma directa para que puedan acceder a descuentos en los alojamientos».

En materia de seguridad, la autoridad porteña destacó que «estamos coordinados con Carabineros y nuestro patrullaje municipal estará a disposición para que las personas que vengan a la fogata y estén durante este fin de semana, vivan una muy bonita y segura experiencia».

Alcaldesa Camila Nieto.

Productos de calidad

Por su parte, Gonzalo Rojas, director regional (s) del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, recordó que «como todos los años, Sernapesca refuerza los controles de fiscalización tanto en la zona de pesca, como en desembarque y carreteras, en alianza estratégica con otras instituciones de la Red Sustenta: Carabineros, Armada de Chile, Impuestos Internos y PDI».

Lo anterior, añadió Rojas, «con el objetivo de asegurar tanto la sustentabilidad de los recursos que se están consumiendo, como también, cerciorarnos de que se están entregando productos sanos y legales a toda la población».

«El sindicato mantiene una cámara de refrigeración que nosotros continuamente fiscalizamos. Así que podemos dar total garantía de que es una buena oportunidad para apoyar la labor de los pescadores artesanales con la tranquilidad de que acá todo es de la región y de los pescadores», destacó el director (s) de Sernapesca.

Finalmente, respecto de las medidas se seguridad que se implementarán durante esos días de Semana Santa, el Capitán de Puerto de Valparaíso, comandante Jacob Silva, informó que «como Armada de Chile estamos efectuando, en forma permanente, patrullajes en el borde costero y, en particular, para el día 4 en la Fogata del Pescador, vamos a disponer de todos nuestros medios y capacidades para poder brindar seguridad en este lugar».

El Ciudadano