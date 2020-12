Valparaíso: Apoderados de colegio protestaron por despido de profesora mientras realizaba sus clases

Un nuevo capítulo se escribió este jueves en el Colegio Pumahue de Curauma en Valparaíso, luego que este miércoles se conociera del insólito despido de la profesora Yasna Guzmán, de primer año básico, mientras realizaba sus clases.

Y si bien ya hubo una manifestación de los apoderados del curso afectado, quienes formalmente pidieron una explicación por la salida y la forma cómo se dio este finiquito, durante la jornada de este jueves, la comunidad del establecimiento nuevamente expresó su molestia por la medida, dirigiendo sus críticas hacia el rector del establecimiento, Juan Eduardo Allendes.

Cerca del mediodía, llegaron hasta el establecimiento un grupo de apoderados. Como una forma de evitar contagios, algunos se ellos se instalaron en la entrada con mensajes de respaldo a la docente afectada, mientras que el resto se quedó en sus vehículos haciendo sonar las bocinas, ante el evidente atropello de la dignidad personal y profesional de la docente despedida.

Caroline Salgado, apoderada del colegio, sostuvo que lo visto “es horroroso, parece que no hemos aprendido nada en este tiempo, por la poca empatía y la falta de respeto. No son las formas de haber desvinculado a una profesora tan querida por los alumnos”.

Mientras, Karen Guzmán, quien se sumó a la manifestación, destacó la pasión con la cual la profesora desvinculada ejercía su docencia: “Hasta ayer concordaba con la mayoría de los principios del colegio, pero veo que la comunidad en general y los niños fueron vulnerados, lo que pasó no se condice con lo que predican, además el equipo directivo hace rato no viene haciendo las cosas bien. Aquí se cometió una injusticia tremenda”.

Finalmente Pablo Gallardo, apoderado del curso afectado, consideró que “esta no es la forma de haber tratado a las personas, hoy el colegio le cerró las puertas a esta profesora y no la dejaron hacer clases, pese a que su contrato aún está vigente. Creo que el rector y su plana directiva no son personas idóneas para el cargo, muchos renovamos matrícula porque ella estaba a cargo del curso”.

“Esto no es una fábrica de productos en serie, acá hay niños y por eso pedimos la renuncia de las cuatro personas que conforman el equipo directivo y no descartamos denunciar una vulneración de los derechos de menores por cómo se dieron las cosas”, agregó Gallardo.

En las próximas horas, la comunidad escolar presentará denuncias en la Superintendencia de Educación y en otras instancias de defensa de los menores para que se analice la existencia o no de alguna vulneración en los niños.