Valparaíso: Apoderados y municipio presentaron recurso contra el Mineduc por clases presenciales

Un recurso de protección contra el Ministerio de Educación (Mineduc), fue presentado por madres, padres y apoderados de escuelas y liceos de Valparaíso, en conjunto a la Alcaldía Ciudadana. El documento, presentado en defensa de los niños, niñas y adolescentes porteños, responde al regreso a clases presenciales en los establecimientos educacionales, establecido por el Ministerio de Educación, a través del Servicio Local Educación Pública Valparaíso (SLEP), actual sostenedor de la educación en nuestra comuna.

Según explicó el alcalde Jorge Sharp, se trata de “un recurso de protección conjunto que interpone la Alcaldía Ciudadana con 13 centros de madres, padres, apoderados y apoderadas con un solo objetivo; resguardar y proteger la salud de los niños y niñas de Valparaíso y de las comunidades escolares”.

La autoridad comunal fue clara al sentenciar que “nos parece que la tozudez del Ministerio de Educación y la ausencia de una planificación estratégica que ponga en el centro la salud de las comunidades escolares ha llegado a un límite, por eso le solicitamos a los Tribunales de Justicia la intervención inmediata de este tipo de decisiones, que lo único que hace es poner en riesgo la vida de los niños y niñas de Valparaíso. No es un capricho lo que estamos haciendo, es acoger, escuchar y acompañar el clamor, la preocupación e incertidumbre que miles de apoderados y apoderadas en Valparaíso se encuentran por el Ministerio de Educación”.

Paula Ross Montenegro, parte de la mesa directiva del centro general de padres del liceo Eduardo de la Barra, aseguró que “el año pasado la Alcaldía Ciudadana tuvo el cuidado de no exponer a nuestros niños y a las comunidades educativas en su conjunto, cuidó la salud y el derecho a la vida, y se vieron también las condiciones, a través de los programas en línea y de distintas tarjetas para generar la conectividad; a diferencia de lo que ha ocurrido este año en donde hay gran presión, no se está generando la equidad, se habla de voluntariedad para dejar en responsabilidad a cada familia con respecto a la decisión de enviar o no a sus hijes al colegio, liceo o escuela, pero no están las condiciones dadas”.

Ross agregó que “la salud y la vida está primero, no estamos en un contexto de normalidad en absoluto, no estamos en control de la pandemia en nuestro país y no vamos a exponer a nuestros niños y niñas, ni a nuestros profesores y profesoras, ni a nuestros trabajadores del área de la educación de ningún modo. Tenemos ya en la Escuela España la pérdida lamentable de una joven educadora y no queremos que esto se vuelva a repetir, es traumático, tenemos también que hacernos cargo de la salud mental de la población y de eso no se está haciendo cargo Ministerio de Salud, ni el de Educación“.

Por su parte, Luis Riquelme Vera, presidente del centro general de padres y apoderados del Liceo Técnico, aseguró que el documento fue presentado “en protección de nuestros alumnos y alumnas de todas las escuelas públicas de Valparaíso, en contra del Ministro de educación que prácticamente está obligando a los niños para que vuelvan a clases, cuando se ha visto por todo los apoderados que la infraestructura y los medios de transporte no están aptos para el retorno de los niños a clases”.

El también miembro del comité local de educación, especificó que “el interés está en la salud de nuestros alumnos, la educación de calidad también es importante, pero la vida y salud de nuestros hijos e hijas está primero, como padres priorizamos el tiempo de vida de nuestros hijos por encima de un año de clases presenciales, el Ministerio de Educación no está velando por la vida, sino que solo ve lo económico y eso perjudica a los alumnos, profesores y familias“.