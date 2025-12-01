Valparaíso: Comisión Nacional de Riego y Gobierno Regional unen fuerzas para fortalecer seguridad hídrica y apoyar a la pequeña agricultura

La unión hace la fuerza y el la Región de Valparaíso eso se tradujo en la continuidad del Programa de Transferencia de Fomento a la Seguridad y Eficiencia de Riego, que apoya a la pequeña agricultura, gracias a la firma de un convenio entre la Comisión Nacional de Riego (CNR) y el Gobierno Regional de Valparaíso.

Con una inversión total de $3.500 millones de pesos, esta iniciativa busca fortalecer la seguridad hídrica, la tecnificación del riego y las capacidades de la agricultura familiar campesina (AFC).

Junto con lo anterior, también se puso en marcha un proyecto de riego tecnificado con telemetría, que contó con obras ejecutadas a través de este convenio.

El Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, contó así la noticia:

«Estoy en la provincia de Petorca, concretamente en la localidad de El Carmen, donde hoy día hemos suscrito junto a Erika Lamig, directora regional de la Comisión Nacional de Riego, el convenio que compromete 3.500 millones de pesos por parte del Gobierno Regional para seguir apoyando los pequeños agricultores en obras de conducción de agua de riego, obras de revestimiento, de acumulación, obras de telemetría, pozos con derechos de agua legalmente constituido, apoyando también a los pequeños agricultores para que puedan tener titularidad de derechos de aprovechamiento de agua».

«Esto es un compromiso invariable del Gobierno Regional, somos el GORE que más recursos coloca en la pequeña agricultura, y en esta jornada nos sentimos tremendamente orgulloso de los que hemos podido hacer y también contento, satisfecho por los cariños que nos demostraron todos los pequeños y pequeñas agricultores que pudieron participar en esta hermosa ceremonia», enfatizó Rodrigo Mundaca.

El Carmen, provincia de Petorca.

De esta manera, el convenio permitirá avanzar en líneas estratégicas vinculadas a la seguridad hídrica, resiliencia climática, soberanía alimentaria y apoyo directo a la pequeña agricultura, con especial foco en territorios vulnerables.

Asimismo, ampliará la inversión regional en infraestructura hídrica, priorizando comunas en desarrollo de la región, reforzando las capacidades técnicas de agricultores y organizaciones vinculadas al uso eficiente del agua.

Al respecto, el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, Wilson Ureta, recalcó que «para nosotros es un honor haber concretado este convenio, que ya va en su segunda versión, con un financiamiento de 3.500 millones de pesos, de los cuales 3.000 mil millones van a financiamiento completo de obras de tecnificación, telemetría, de revestimiento de canales y también de los medios para que agricultoras y agricultores, que hoy no pueden postular al instrumento del Estado para usar mejor el agua, puedan hacerlo para regularizar sus aguas, por ejemplo».

En cuanto a la inversión total, ésta considera $3.000 millones de pesos destinados a la tecnificación del riego predial, la instalación de telemetría en pozos y canales, proyectos de acumulación de aguas lluvias, construcción y mejoramiento de tranques, además del revestimiento y entubamiento de canales y de obras intra y extraprediales de distribución de agua.

De este monto, $1.000 millones estarán focalizados en comunas en desarrollo (particularmente Cabildo, La Ligua, Petorca, Catemu, Llay Llay, y Nogales) y $120 millones orientados a fortalecer organizaciones de usuarios de agua.

El convenio también incluye la ejecución de veinte proyectos por un monto de $6.000.000 cada uno, destinados a la adquisición de equipamiento para la gestión hídrica, como drones, botoneras, contenedores, herramientas de limpieza de canales, computadores e impresoras.

Del mismo modo, se consideran $142,6 millones para un programa de transferencia que abarca el fortalecimiento organizacional, capacitación en nuevas tecnologías y uso eficiente del agua, actividades provinciales para asegurar cobertura territorial, equipos profesionales y costos operativos.

