Valparaíso: Con deporte y música la comunidad celebró recuperación del auditorio Alfredo Guillermo Bravo del cerro Cordillera

«Recuperando nuestro Auditorio» se denominó la jornada recreativa que celebró el proceso de recuperación del Auditorio Alfredo Guillermo Bravo, histórico recinto deportivo del cerro Cordillera y de Valparaíso.

En esta instancia de encuentro vecinal, la comunidad organizada compartió una muestra de los talleres deportivos realizados por el Espacio Comunitario Santa Ana junto a la Municipalidad de Valparaíso durante los últimos meses.

Niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mayores, junto a organizaciones vivas de la Mesa Cordillerana, apreciaron la habilitación de los arcos combinados de fútbol y básquetbol junto a otras obras realizadas por el municipio, en coordinación con la comunidad del cerro.

Fue un arduo trabajo: primero la demolición de antiguas estructuras peligrosas, luego el despeje y despunte de fierros, poda y limpieza intensiva de todo el perímetro de la multicancha, junto a una jornada comunitaria de pintado y demarcación.

Peligro de derrumbe

El Auditorio Alfredo Guillermo Bravo es el auditorio más antiguo de Valparaíso. Funciona bajo la administración de la Municipalidad, entidad que lo cerró ante el peligro que representaba para la comunidad por la posibilidad de un derrumbe.

El recinto deportivo está con prohibición de funcionamiento desde junio del 2024. Producto de las intensas lluvias se produjeron deslizamientos de tierra desde el cerro, que está muy pegado a la cancha. Las casas cercanas al precipicio quedaron en peligro de caer sobre el campo de juego.

Ante esto, la comunidad organizada a través de la Mesa Cordillerana, en conjunto con el Espacio Comunitario Santa Ana, comenzaron a trabajar en la recuperación durante 2025, logrando trasladar la casa con mayor peligro de derrumbe para que la cancha quedara en condiciones de ser utilizada.

En ese sentido, la jornada de visibilización de la recuperación del Auditorio Alfredo Guillermo Bravo realizada el pasado 25 de febrero apunta también hacia la pronta reapertura del recinto deportivo.

Así, mediante el baby fútbol, el básquetbol, los bailes entretenidos y la presentación de la batucada local «Los Cordi y Era», la comunidad aporta a cumplir el objetivo de volver a utilizar nuevamente este recinto deportivo y cultural tan querido por el cerro Cordillera y la comunidad porteña en general.

El Ciudadano