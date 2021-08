Valparaíso: Concejala Zuliana Araya y más de 50 militantes renunciaron al PPD

Después de un anunciado período de reflexión, la concejala porteña Zuliana Araya renunció a su militancia de más de 14 años en el PPD (Partido por la Democracia), dejando sin representantes a la ex Nueva Mayoría en el Concejo Municipal de Valparaíso.

La edil manifestó que luego de pensar en su futuro político, definió en conjunto con su equipo cercano y varias adherentes que se sumaron a su reflexión, renunciar definitivamente a la colectividad: «Me decidí a renunciar al Partido por la Democracia porque el partido no ha hecho nada por mí. Yo me dedico a la gente, que son por quienes estoy donde estoy, y quiero ser independiente para seguir trabajando por mis porteños y porteñas”.

En esa misma línea, Araya agregó que “ha sido un largo pensar en definir esta salida del partido en el que estuve por muchos años. Hoy este espacio no me representa, se ha alejado de la gente y quienes me conocen saben que me debo a mis porteños y porteñas”.

La renuncia de la concejala Araya fue acompañada por las de otros 50 militantes, que decidieron seguir apoyando a la edil en sus acciones futuras.