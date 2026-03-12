Valparaíso: Gobierno Regional aprueba más de $874 millones para fortalecer agua potable y equipamiento sanitario en 6 comunas

Con el objetivo de continuar avanzando en soluciones de saneamiento sanitario y acceso al agua potable en distintas comunas, el Gobierno Regional de Valparaíso aprobó la propuesta de distribución del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) – IRAL 2026.

La propuesta, derivada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), definió la cartera de iniciativas hídricas prioritarias, las cuales fueron postuladas por las municipalidades de la Región de Valparaíso.

El conjunto de proyectos considera una inversión total de $874.941.947, la que estará destinada a fortalecer el desarrollo de soluciones sanitarias y de abastecimiento de agua potable en las comunas de La Calera, Limache, Olmué, Panquehue, Quintero y Valparaíso.

Tras la aprobación, el Gobernador Rodrigo Mundaca destacó que el Consejo Regional «votó por unanimidad aprobar una cartera de inversión para proyectos básicamente de saneamiento sanitario, de alcantarillado, de agua potable».

«Más de 870 millones de pesos se destinaron para esta iniciativa y eso nos tiene muy contentos. El compromiso de las y los consejeros regionales en materia de agua es un compromiso invariable, y eso da cuenta también de nuestro compromiso con el derecho humano al agua», agregó el Gobernador Mundaca.

