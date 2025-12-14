¿Podría un gobierno de Kast eliminar regulaciones ambientales del país?: Las alertas de la ciencia y las organizaciones defensoras de la naturaleza

“Chao guías ambientales”: la polémica de Kast frente a la institucionalidad ambiental del país

En el marco del XX Encuentro Empresarial del Sur (EESUR-2025) organizado por Codeproval, en septiembre de este año, el candidato presidencial José Antonio Kast encendió las alarmas del mundo ambientalista al proponer una drástica reducción de las regulaciones ambientales.

Consultados en Valdivia –ciudad recientemente declarada primer humedal urbano de América Latina– sobre medidas para atraer inversión, Kast respondió con críticas a lo que denominó excesiva “permisología”. Citando casos como el de la empresa Statkraft o el Hospital de Río Bueno.

“El Hospital de Río Bueno, ahí está parado porque encontraron un cántaro, una cosa increíble. El Hospital de Buin de mi zona lo mismo, el cantarito lo encontraron menos mal, y lo metieron dentro de una cajita con goma eva, superbién, cuidado, protegido, y ahora está en una bodega en el cuarto subterráneo de alguna parte. $200 millones para eso, una vergüenza”, señaló el candidato.

Indicó asimismo en otra línea: “Con la ley medioambiental que hay y el reglamento que hay, así como dijimos ‘chao préstamo’, chao guías ambientales”. Añadió que “esas guías ambientales las inventa el burócrata de la zona, y si le gusta una cosa tira la guía para proteger a las arañitas. Si le gustan los pajaritos tira la guía para proteger a los pajaritos”, según consigna la cobertura del evento.

Estas declaraciones, que enmarcan la protección ambiental como una “ideología” obstructora, han generado una serie de dudas.

«Alguien que pone en duda el cambio climático«

La científica y ambientalista Cristina Dorador manifestó sus críticas mediante las redes sociales, cuestionando directamente la base del discurso. “¿En serio votarías por quién dice que la protección de la naturaleza es una mera ideología que busca detener el desarrollo? ¿Votarías por alguien que pone en duda el cambio climático y que ha dicho que el agua de los ríos se pierde cuando llega al mar?”, publicó en su cuenta de X, apuntando a declaraciones previas del candidato.

¿Qué vendría en medio ambiente si gana Kast? Lecciones de Argentina, Brasil y Bolivia

La campaña “Defendamos Patagonia”, ha lanzado una severa advertencia en vísperas de la segunda vuelta presidencial de este domingo por medio de una publicación en redes sociales. Alertan que un eventual triunfo de José Antonio Kast podría desencadenar un retroceso ecológico institucional en Chile, siguiendo el patrón ya visto en países de la región bajo liderazgos de derecha. Esta advertencia, respaldada por el monitoreo de la citada campaña ciudadana, se basa en el análisis concreto de las políticas aplicadas por Javier Milei en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil y el recientemente electo Rodrigo Paz en Bolivia.

Los ejemplos regionales son elocuentes, según destaca Defendamos Patagonia. En Argentina, Milei degradó el Ministerio de Ambiente a subsecretaría, recortando su presupuesto hasta en un 81% y paralizando programas de conservación, lo que favoreció abiertamente el extractivismo. En Brasil, cuando Bolsonaro fue presidente, desmanteló la cartera ambiental, recortó fondos, militarizó agencias de fiscalización y provocó un aumento histórico de la deforestación amazónica. En Bolivia, Paz, aunque sin degradar formalmente el ministerio, impulsa una agenda de “capitalismo inteligente” que relaja regulaciones para la explotación de hidrocarburos y litio en áreas sensibles. Este patrón de debilitamiento institucional y priorización de intereses industriales es el núcleo de la preocupación expresada.

Ante este escenario, las organizaciones ambientales prevén que un eventual gobierno de Kast podría replicar estos modelos, debilitando al Ministerio del Medio Ambiente chileno, reduciendo presupuestos de fiscalización y priorizando proyectos extractivistas mineros, forestales y salmoneros, agravando la crisis climática y de biodiversidad. Por ello, haciendo un llamado final a la conciencia ciudadana, urge a considerar el voto como un instrumento crucial para evitar lo que califican como un inminente “descalabro institucional” ambiental, siguiendo la peligrosa estela de los casos argentino, brasileño y boliviano.

“Si Kast gana, su agenda pro-extractivismo podría replicar estos patrones: debilitar instituciones ambientales, reducir presupuestos y priorizar exportaciones mineras, forestales, salmoneras agravando la crisis climática y de bio en Chile (sequías, glaciares en riesgo)”, advierte Defendamos Patagonia.

¿Podría Kast eliminar el Ministerio del Medio Ambiente?

La campaña Defendamos Patagonia planteó una inquietud fundamental en redes sociales: “¿Podríamos estar bajo similar escenario que Bolivia, en que el reciente electo presidente modificó los ministerios, poniendo a medioambiente bajo el extractivismo de economía? ¿Podría ser aún peor y que Kast elimine el ministerio de medioambiente?”.

Su publicación en redes sociales advirtió con crudeza: “Pero …en medioambiente nos jugamos algo crucial: la defensa de nuestra propia supervivencia!!!!”.

Análisis al programa de Kast en materia ambiental

El programa oficial de Kast, analizado en detalle por el medio especializado Uno Punto Cinco, refleja esta visión. Según el análisis, el cambio climático y el medio ambiente aparecen de manera marginal, vinculados principalmente al crecimiento económico. Su plan, ubicado en el capítulo “Enfrentar la emergencia económica para recuperar el progreso”, prioriza la “facilitación regulatoria” para proyectos mineros, energéticos y agroindustriales. Aunque menciona una transición energética “segura, eficiente y responsable”, Uno Punto Cinco destaca que carece por completo de metas climáticas concretas, un calendario de descarbonización o referencias a leyes clave como la Ley Marco de Cambio Climático o el Acuerdo de Escazú.

El análisis identifica ausencias críticas: no hay compromisos de reducción de gases de efecto invernadero al 2030, ni medidas específicas para proteger glaciares, humedales o salares. Tampoco se detallan mecanismos de participación ciudadana o salvaguardas para comunidades. “Más que un plan de acción climática, se trata de una propuesta que prioriza la atracción de inversiones y la productividad, relegando a un segundo plano los compromisos ambientales”, concluye el informe, subrayando la insuficiencia de esta aproximación frente a la crisis climática.

En contraste con la urgencia expresada por la ciencia y el movimiento ambiental, el núcleo de la propuesta de Kast, según su propio discurso y programa, es la desregulación. El candidato insiste en que no tiene “problema con cuidar la naturaleza”, pero prioriza “permitir que la gente tenga trabajo digno y eso requiere reglas claras, tiempos acotados, sin ideología”. Esta postura, sin embargo, es percibida por sus críticos como un riesgo de retroceso en la institucionalidad ambiental, especialmente en un contexto de megasequía y crisis ecológica global.

La controversia plantea una elección de fondo para el país: acelerar la inversión mediante la simplificación de trámites ambientales, asumiendo el riesgo de debilitar estándares de protección, o mantener y fortalecer un marco regulatorio que, si bien es criticado por su lentitud, busca salvaguardar ecosistemas frágiles y el bienestar a largo plazo. El debate queda instalado, con la comunidad científica y organizaciones civiles en máxima alerta ante la posibilidad de un giro que, a su juicio, pondría en riesgo décadas de avances en la materia.

El modelo extractivista

TURNO AM, conversó con el abogado ambientalista y director de ONG FIMA, Ezio Costa, para analizar a fondo los desafíos ecológicos de Chile frente a los modelos de desarrollo propuestos por figuras políticas como José Antonio Kast y Jeannette Jara, contrastando sus visiones sobre el extractivismo y el futuro de la protección ambiental.

Durante la entrevista profundizó en la disputa geopolítica global por el litio y el cobre, desmenuzamos el polémico concepto de la «permisología» y cómo este debate afecta la inversión y los estándares de evaluación ambiental, además de revisar casos críticos como la contaminación y crisis sanitaria en el Lago Vichuquén y el impacto del Proyecto INNA en los cielos del norte y las comunidades indígenas.

