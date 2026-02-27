Valparaíso: Gobierno Regional recibió informe clave sobre proyecto para extender el tren hacia Los Andes

Esta semana se presentaron los resultados del estudio sobre la oferta y demanda del transporte en el Valle del Aconcagua, y las posibles alternativas de desarrollo ferroviario para las provincias de San Felipe y Los Andes.

En la instancia, el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, expuso al Gobernador Regional, Rodrigo Mundaca, las conclusiones que permitirán avanzar en la extensión del ferrocarril hacia el interior de la región de Valparaíso.

De acuerdo a lo informado, el tren de carga podría expandirse siempre y cuando se mejore la infraestructura y una mejor integración logística.

Por su parte, el tren de pasajeros requerirá de una inversión costo-eficiente, para asegurar la rentabilidad social del proyecto, definiendo un conjunto acotado de estaciones.

Además, se indicó que para lograr disputar la demanda con el transporte vial, se debe mejorar el estándar de velocidad e implementar servicios de buses alimentadores hacia zonas periféricas del valle, como Putaendo, Catemu y San Esteban.

Al respecto, el Gobernador Rodrigo Mundaca destacó los resultados del informe, anunciando que se van a poner a disposición del Consejo Regional.

«Vamos a seguir avanzando para hacer realidad una oferta de trenes, de transporte, de movilidad sustentable, que no contamine, y nos ayude a combatir el cambio climático. Vamos a seguir trabajando por hacer realidad esto, hoy estamos a nivel de estudio, a nivel de prefactibilidad, tenemos los resultados que son bastante alentadores, pero no vamos a parar hasta que esto se haga una realidad y finalmente todas y todos quienes viven en el Valle del Aconcagua puedan hacer uso de este medio de transporte», sostuvo la autoridad regional.

En tanto, el gerente general de EFE Valparaíso resaltó que «en general, evidenciamos un trabajo muy importante que se realizó, sobre todo de recabar antecedentes, tanto de oferta, de demanda, catastros, encuestas que se realizaron en la zona, para con ello contar con la información necesaria y con eso ir proyectando -hacia un futuro- iniciativas de inversión que tengan que ver con el modo ferroviario, tanto para pasajeros como para también en el ámbito de carga en el Valle del Aconcagua».

«Estamos muy contentos en el sentido de que el cometido se cumplió de buena manera, estos fueron fondos del Gobierno Regional, fue realizado por una consultora de una experiencia importante y por lo tanto tenemos plena confianza en los resultados», agregó Miguel Saavedra.

