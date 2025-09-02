Valparaíso: Innovador proyecto digital rescata la historia del primer observatorio astronómico profesional de Chile

Mucho antes de los grandes telescopios instalados en el norte, Valparaíso fue el lugar donde Chile dio sus primeros pasos en la astronomía profesional.

La historia se remonta a Edimburgo, Escocia, donde nació en 1809 Juan Mouat, fundador del observatorio porteño. Allí se formó como relojero en un contexto marcado por la innovación científica y tecnológica, oficio clave en una época en que medir el tiempo era tan esencial como procesar datos hoy.

Mouat fue aprendiz de Robert Bryson, reconocido fabricante de cronómetros y creador del reloj sideral del City Observatory, instrumento que marcaba la hora utilizando las estrellas como referencia. Con esa experiencia, Mouat llegó a Chile y en 1843 instaló en el cerro Cordillera de Valparaíso el primer observatorio profesional del país.

Hoy, en pleno siglo 21, la ciudad puerto vuelve a ser protagonista de la astronomía con la presentación de una plataforma web que rescata la historia de este edificio, clave en el siglo 19 para la navegación marítima y la medición precisa del tiempo.

La investigación detrás del proyecto -realizada en Valparaíso, Santiago y Edimburgo- permitió conocer en profundidad cómo funcionaba el observatorio y qué aportes hizo a la ciudad. Esta etapa corresponde a la segunda fase de un trabajo iniciado en 2019 por la Fundación Altura Patrimonio, cuyo propósito ha sido recuperar y difundir la memoria del inmueble.

Así, mientras la primera fase estuvo centrada en sentar las bases históricas y patrimoniales del observatorio, esta nueva etapa buscó profundizar en su arquitectura y en sus operaciones científicas, aportando nueva información para comprender su relevancia.

«Confirmamos que el observatorio contaba con telescopios y un conjunto de instrumentos meteorológicos, además de un time ball, un sistema de señal horaria clave para la navegación global en la época, siendo este uno de los ejemplos más tempranos de este instrumento en el mundo», destacó Daniela Bustamante, presidenta de la Fundación Altura Patrimonio e investigadora principal del proyecto.

«Ese hallazgo muestra la importancia del observatorio en la innovación tecnológica y en los servicios de tiempo que prestaba a la ciudad puerto y los barcos que pasaban por esta. Todo esto se refleja hoy en el sitio web, que no solo reconstruye los espacios del observatorio, sino que también entrega materiales pedagógicos para acercar esta historia a investigadores, estudiantes y a la ciudadanía en general», agregó Daniela Bustamante.

La investigación permitió además comprobar, a partir de archivos históricos, la continuidad de la función del observatorio y la permanencia de sus instrumentos originales durante décadas. Esta condición histórica confirma su carácter pionero y lo posiciona como uno de los ejemplos más antiguos de arquitectura urbana vinculada a la ciencia en Valparaíso.

Experiencia inmersiva

El sitio web que se presenta ofrece una experiencia inmersiva y educativa, explica la autora de la iniciativa.

En su primera sección, narra la historia del observatorio, desde los orígenes de su fundador en Escocia, vinculando la Ilustración escocesa con los avances tecnológicos de esos años.

Una segunda sección del sitio está dedicada a los instrumentos astronómicos y meteorológicos que tenía el observatorio, complementada con imágenes y modelos 3D. Incluye además una reconstrucción en 360° del interior, que permite experimentar cómo habría sido la observación en el siglo XIX.

Finalmente, la plataforma presenta 5 guías pedagógicas alineadas con el currículum escolar, que traducen los resultados de la investigación en herramientas prácticas para docentes y estudiantes.

En ese sentido, una de las instituciones colaboradoras es el Observatorio Las Campanas a través de LabMóvil, que busca impulsar la cultura científica en niños, niñas y jóvenes mediante experimentos sencillos y replicables. Junto a ellos se desarrolló una guía pedagógica especial para público general, que permitirá implementar los conocimientos del Primer Observatorio en el contexto de sus actividades educativas.

Asimismo, la investigación que dio origen al sitio web también generó insumos para una futura recuperación y reconocimiento del edificio, como ‘MHN Casa Observatorio Mouat, testigo arqueológico del Castillo San José’, por su aporte a la historia y al patrimonio astronómico nacional (actualmente el inmueble se encuentra en conservación preventiva).

Monumento Histórico Nacional

Ubicado en Merlet 195, cerro Cordillera, el observatorio de Juan Mouat se levantó en parte de los terrenos donde estuvo el antiguo Castillo San José, construido en 1692 para proteger a Valparaíso de posibles ataques de piratas.

Tras ser destruido por un terremoto en 1822, sus terrenos fueron subdivididos y subastados. En 1840, el relojero escocés adquirió uno de ellos para construir allí el primer observatorio astronómico profesional del país, convirtiéndose hoy en un hito relevante de la historia científica y del patrimonio astronómico de Chile.

En 1963 fue declarada Monumento Histórico Nacional gracias a las gestiones de los poetas nacionales Sara Vial y Pablo Neruda, y hoy se busca que el nombre del edificio reconozca los aportes de Juan Mouat al patrimonio e historia astronómica.

«En 2020 como Fundación Altura Patrimonio ingresamos una solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para rectificar la declaratoria como Monumento Histórico del inmueble, la cual data de 1967 y lo denominó como Castillo San José. Esta es sin embargo errada y limita el reconocimiento de su verdadero valor histórico patrimonial: ser el primer observatorio astronómico profesional de Chile», explicó Daniela Bustamante.

Esta solicitud fue aprobada por unanimidad por el CMN en mayo de 2023, según lo cual debe pasar a llamarse ‘Casa Observatorio Mouat, testigo arqueológico del Castillo San José’.

«Desde entonces nos encontramos insistiendo para que este trámite avance dentro de la institucionalidad patrimonial», cerró la investigadora.

Revisa el sitio: https://elprimerobservatorio.cl/

Retrato de Juan Mouat

El proyecto liderado por Daniela Bustamante fue desarrollado por Fundación Altura Patrimonio con la colaboración del Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso, el Magíster en Patrimonio Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Observatorio Las Campanas. Su financiamiento corresponde al Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Nacional de Financiamiento, Convocatoria 2024.

