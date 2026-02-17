Valparaíso mira al cielo: Con conferencias internacionales la 14ª Jornada Internacional de Ufología se desarrollará en el Teatro Municipal porteño

La ciudad puerto será la nueva sede de la Décimo Cuarta Jornada Internacional de Ufología, un encuentro de conferencias ufológicas inéditas e internacionales que reunirá a investigadores de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, quienes abordarán distintas aristas sobre los Fenómenos Aeroespaciales No Identificados, FANI según las siglas actualizadas del fenómeno (UAP en inglés).

Al respecto, René Weber, parte del equipo organizador, señala: “Les queremos comentar que estamos muy felices de volver nuevamente a la quinta región, esta vez con la décima cuarta jornada internacional de ufología, en la cual, como es característico de las jornadas anteriores, tendremos nuevos casos, nuevas evidencias, las mejores filmaciones, todo en material inédito que se va a hacer público por primera vez durante estas jornadas”.

El evento se realizará los días viernes 20 y sábado 21 de febrero, entre las 17:00 hasta las 20:30 horas, en el Teatro Municipal de Valparaíso. La jornada final concluirá con una conversación abierta entre los panelistas y el público asistente, fomentando el diálogo y la reflexión colectiva.

Las conferencias impartidas en inglés serán traducidas en vivo al español. Las entradas tienen valores que van entre los $8.000 y $12.000 pesos chilenos y se encuentran disponibles a través de Portaldisc.com .

Durante las jornadas se abordará la historiografía del fenómeno como también el análisis de los casos inéditos más recientes, exhibiendo las mejores imágenes de avistamientos, las entrevistas a testigos, sin dejar de lado los relatos de abducciones y los contactados.

PROGRAMA

El viernes 20 las actividades iniciarán con la conferencia de Marcelo Moya (Chile), titulada “Ufología Actual, Desafíos Para el Nuevo Milenio”, y luego Fernando Silva Hildebrand (Argentina) con “Metarealidad: Evidencias de Inteligencias No Humanas”. El cierre estará a cargo de Marco Antonio Petit (Brasil) con la ponencia “Caso Varginha: 30 años de evidencias”.

El sábado 21 será el turno del coronel en retiro John B. Alexander (USA) con “Los Fani: un Fenómeno Global. Pasado, Presente y Futuro”, seguido de Rodrigo Fuenzalida (Chile) con “Ovnis en la Patagonia, Evidencia Inédita” y Diego Escolar (Argentina) con “La luz mala: Experiencias Antropológicas con un OVNI argentino”. La jornada finalizará con una mesa redonda que concentrará a todos los investigadores participantes.

Para conocer más información de las jornadas y de los investigadores invitados, revisar la página web www.aion.cl.

La Décimo Cuarta Jornada Internacional de Ufología es organizada por AION (Agrupación de Investigaciones Ovniológicas de Chile), producida por Wakii Comunicaciones y cuenta con el apoyo del Teatro Municipal de Valparaíso, Radio Bío Bío de Valparaíso, La Estrella de Valparaíso y el Canal de Televisión, TVR.

SOBRE AION CHILE

La Agrupación de Investigaciones Ovniológicas de Chile AION nace en 1994. Es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo la investigación y divulgación del fenómeno OVNI.

A través de todos estos años, han logrado realizar una serie de iniciativas que han permitido incorporar el tema ufológico tanto en el mundo académico como también en el militar y el de la defensa.

AION ha realizado las más importantes conferencias internacionales de ufología en Chile, contando con el apoyo de estamentos universitarios como fueron las conferencias mundiales de ufología realizadas en la Universidad de Santiago de Chile, con el apoyo de la Facultad Tecnológica de dicha casa de Estudios.

También realizaron el primer curso de ufología en la Universidad Tecnológica Metropolitana, permitiendo un mayor nivel de discusión en torno a la investigación de los llamados Fenómenos Aeroespaciales No Identificados (FANI).

El Ciudadano