Valparaíso: El millonario ahorro del municipio tras poner fin al abusivo contrato con empresa Total Transport S.A

Con el apoyo del Concejo Municipal, en una sesión extraordinaria desarrollada en diciembre del 2017, la actual administración municipal a cargo del alcalde Jorge Sharp determinó poner fin al contrato con la empresa Total Transport S.A, uno de los contratos más lesivos para el patrimonio porteño. Dicha empresa, realizaba los servicios de arriendo y mantención de distintos vehículos mayores y menores que circulaban por la comuna, entre ellos los encargados de retirar el aseo de la ciudad.

En aquella fecha, el acuerdo contempló el reconocimiento de la deuda existente con la empresa, la cual fue gestada en un 70% bajo la administración del ex alcalde Jorge Castro (UDI). Es por esto que se determinó poner fin al contrato, pues si no se generaba este acuerdo, y se cumplía el convenio que aprobó la administración del ex alcalde en año 2016, se hubiera seguido desangrando el patrimonio municipal hasta el 2022, generando una deuda por más de 21 mil millones de pesos. Es decir, se habría desembolsado una cantidad de dinero con la que se habría adquirido siete veces la misma flota que otorgaba la empresa Total Transport S.A.

Es por esto que desde el municipio porteño se determinó saldar la deuda con esta empresa, que en aquel entonces, ascendía a la suma total de 313.014,36 UF iva incluido, monto que se comenzó a pagar a partir de enero del 2018, y que se mantendrá hasta el año 2024, en 84 cuotas mensuales, lo que permitirá terminar con esta deuda total de 8 mil millones de pesos, aproximadamente. Este acuerdo permitió tener condiciones más favorables para el municipio, debido principalmente a que es un pacto responsable y con montos equilibrados, desde el punto de vista presupuestario.

Para el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, el termino definitivo de este contrato con la empresa Total Transport expresa, “de manera muy nítida, una nueva forma de administrar que hemos impulsado al interior de la Municipalidad de Valparaíso. Mucho más eficiente, mucho más transparente y con más capacidad para poder enfrentar la demanda que hoy en día tiene la ciudadanía respecto a la municipalidad».

«En ese sentido, hemos logrado ahorrar miles de millones de pesos, en estricto rigor, fortaleciendo las capacidades municipales propias, no solamente comprando mejor y más maquinaria, sino que también mejorando sostenidamente las condiciones de trabajo de los trabajadores de la Municipalidad de Valparaíso», agregó el edil.

Sharp detalló que cuando asumió la actual administración municipal, se recibió una flota compuesta por 116 vehículos, de los cuales, menos de un 40% eran de propiedad municipal y el 60% restante era arrendado, gastando anualmente $4.400 millones, en el 2016. Desde ese momento a la fecha, el contrato se ha ido reduciendo de forma sucesiva, bajando en el año 2017 a $3.600 millones, en el año 2018 a $3.100 millones y para este 2019 se contempla un gasto de $2.100 millones, es decir, en 2 años se redujo el gasto por estos conceptos a más de la mitad.

En consecuencia, parte de este ahorro ha sido destinado a la adquisición de una nueva flota municipal, que, en conjunto con las postulaciones a fondos del Gobierno Regional, Circular 33, ha permitido que el municipio porteño haga crecer su flota vehicular desde un 30%, en el año 2016, a un 70% en la actualidad, y se estima que a fin de año esta cifra llegará al 90%.

Para el alcalde Jorge Sharp, «en este punto hay que hacer un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras del municipio, que desde el primer día de nuestra gestión nos indicaron que el modelo externalizado de recursos operacionales afectaba en la capacidad de respuesta de la municipalidad, diagnóstico que no solo compartimos nosotros, sino que también fue algo que el propio concejo municipal ayudó a revertir».

Una nueva maestranza y nuevos vehículos municipales

Desde un tiempo a esta parte, el municipio porteño inició un plan de trabajo que permitirá en un corto plazo, alcanzar una autonomía de la flota de vehículos municipales.

Iniciando el 2019, el municipio invirtió 520 millones de pesos para la implementación de una flota de aseo conformada por 21 vehículos propios. Entre ellos, tres camiones tolva, cuatro camiones planos, cuatro camionetas “porter”, ocho camionetas 4×2 y dos camionetas 4×4. Además, a través de la Circular 33 del Gobierno Regional, el municipio adquirió 7 nuevos camiones recolectores, 4 camiones aljibes, 1 camión ampliroll y nuevas bateas, permitiendo de esta forma contar con una renovada flota de vehículos propios.

Junto con esto, el pasado miércoles 10 de julio, el Concejo Municipal de Valparaíso aprobó la compra de 20 nuevos vehículos menores, por un monto aproximado de $186 millones, lo que permitirá aumentar la flota municipal de 86 a 106 vehículos propios. A esto se sumará la creación de una maestranza municipal, lo que en definitiva permitirá culminar el contrato con la empresa Total Transport S.A de forma definitiva por los servicios de arrendamiento de maquinaria liviana y pesada y también por el proceso de mantención de dichos vehículos, el cual ascendía a $3.600 millones anuales.

La nueva maestranza municipal se emplazará en el Cuartel Cárcel y estará conformada por dos contenedores superpuestos los cuales contemplan un taller mecánico, otro eléctrico y uno para soldaduras, además de oficinas, baños con duchas y un comedor para los trabajadores y trabajadoras municipales. Este nuevo departamento estará asociado a un presupuesto municipal de aproximadamente $75 millones para su construcción, pero que al mismo tiempo rebajará el costo de mantención de los vehículos y maquinaria municipal desde $3.600 millones anuales a solamente $862 millones.

Patricio Cáceres, encargado de la Dirección de Operaciones del municipio porteño comentó que «la mantención de la flota supone la internalización del servicio, para ello estamos abocados en la construcción de una dependencia municipal óptima para el desarrollo de esta labor».

«Debemos recordar que el municipio contó en su momento con una maestranza que se ubicaba en la subida Santos Ossa a un costado de las actuales dependencias de fuerzas especiales de carabineros, y dicha propiedad municipal fue enajenada por pasadas administraciones justamente para pagar deudas con el proveedor de servicios de mantención y arriendo Total Transport», señaló Cáceres.

«En suma, ya estamos en condiciones de decir que este 31 de julio de este año terminamos con uno de los contratos más dañinos y costosos del municipio de Valparaíso, que entrando en régimen normal ya el próximo año 2020 significará un costo de $2.000 millones anuales muy por debajo de los $4.400 millones que costaba el 2016 cuando asumimos», concluyó el alcalde Jorge Sharp.