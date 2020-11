Valparaíso: Presentan recurso contra Junaeb por entrega de alimentos en mal estado

Hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso llegaron apoderados, madres y padres de diversas escuelas y liceos de la ciudad puerto, junto al alcalde de la comuna, Jorge Sharp, para interponer un recurso de protección en contra de la Junaeb, por una serie de alimentos en mal estado que se entregaron en las canastas destinadas para los niños, niñas y jóvenes de los establecimientos educacionales de la ciudad.

Macarena Sánchez, apoderada del Colegio Pablo Neruda, indicó que “acá lo importante es la dignidad de los niños y eso lo está olvidando el ministerio. Acá no importamos nosotros los apoderados, acá lo importante son los niños, el niño que no tiene más alimento para comer, al niño que le mandan una zanahoria mala, al niño que solamente le mandan una manzana, al niño que no se le está entregando una dieta balanceada como supuestamente entregan los colegios”.

La apoderada advirtió que “hay registros de fideos con hongos, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la dignidad? Insisto, nuestros niños merecen dignidad. Nosotros tenemos que luchar por eso, porque si dejamos que esto pase en estos momentos va a ser para siempre y ellos se van a acostumbrar de que su vida tiene que ser indigna, y no, nuestros hijos tienen que saber que nosotros merecemos dignidad”.

Por su parte, Evelyn Silva, representante del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Alemania, señaló que “hemos pedido y llamado a la Junaeb, pero no hemos tenido respuesta, entonces estamos aburridos y por eso decidimos llegar a esta instancia, por los niños y niñas, nada más que por ellos”.

“Al principio la canasta fue buena, pero con el tiempo fue decayendo. Imagínese que esto es para 15 días, por eso que te lleguen manzanas, zanahorias, 2 papas, 6 huevos, 1 paquete de lentejas, para 15 días, o sea, les vas a dar lentejas 15 días y en verdad hay niños que no tienen otra forma de alimentarse”, agregó la dirigenta.

En ese sentido, el alcalde Jorge Sharp detalló que “junto a padres, madres y apoderados de la educación pública en Valparaíso hemos venido sosteniendo una serie de reuniones de trabajo para tratar múltiples problemáticas que tiene la educación pública en Valparaíso con la perspectiva de la niñez, y quizás uno de los más graves tiene que ver con el incumplimiento y los serios problemas que la Junaeb durante meses ha tenido con respecto a la entrega de la canasta de alimentos a cada familia de la educación pública”.

Según el alcalde, “por dicha situación y por las constantes solicitudes que no han sido contestadas por la Junaeb hemos tomado la decisión de interponer un recurso de protección en conjunto para que la Corte de Apelaciones instruya a la Junaeb a tomar las medidas necesarias en cuanto al derecho a la alimentación que la Junaeb tiene en la obligación de garantizar a los niños, niñas y jóvenes de la educación pública”.