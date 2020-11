Valparaíso: Proponen crear Red de Laboratorios Populares para bajar costos de exámenes a nivel nacional

La Superintendencia de Salud reveló que existen diferencias de hasta un 600% en el cobro de exámenes médicos entre prestadores de servicios, dejando en evidencia que al no existir regulación de precios en este ítem (al igual que en los medicamentos), este tipo de situaciones se mantienen sin solución afectando directamente el bolsillo de los chilenos.

En medio de las repercusiones ocasionadas por el análisis, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, propuso la creación de una Red de Laboratorios Populares Municipales que permitiría obtener una baja en el precio de los exámenes para los usuarios en un plazo relativamente corto.

“Creemos que existe una capacidad instalada por parte de muchos municipios que poseen laboratorios y para una solución pronta bastaría solamente que los laboratorios municipales gestionaran abrir una sala de toma de muestras externa y así hacer este beneficio universal en gran parte del territorio nacional. En Valparaíso dimos el paso de tener un Laboratorio Clínico Popular, levantamos una alternativa con precios justos no sólo para los porteños y porteñas, sino que también para personas de comunas vecinas, porque estamos convencidos que la salud no puede ser un negocio más, porque la salud es un derecho, y los chilenos y chilenas manifestaron que no quieren más abusos de este tipo”, indicó el jefe comunal.

El subdirector del área de Salud a cargo de la Red de Salud Popular del municipio de Valparaíso, Marco Fernández, detalló que “para constituir una red de Laboratorios Populares en Chile sólo bastaría que los municipios que actualmente cuentan con laboratorios municipales abrieran salas de toma de muestras externas, que sólo consiste en habilitar un lugar, sacar resolución sanitaria, contratar personal y celebrar un convenio con Fonasa (esto último es lo que más tiempo toma). Podrían tener habilitados estos espacios en menos de tres meses, de forma que en un periodo muy corto podrán todos los vecinos de estas comunas tener acceso a valores Fonasa, más económicos”.

Fernández agregó que este esquema podría ampliar el acceso a vecinos de comunas aledañas a los municipios que tienen laboratorios, si los municipios optasen por celebrar convenios intercomunales. Un beneficio que también podría alcanzar a personas con sistemas de salud particulares (isapre y otros) y evitar situaciones como las que dio a conocer la Superintendencia de Salud, que demuestran altas diferencias en valores y accesos a exámenes médicos.