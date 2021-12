«Vamos a tocar un millón de puertas a lo largo y ancho de todo Chile»: Gabriel Boric inicia despliegue territorial

El candidato presidencial por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, comenzará este viernes el despliegue territorial, de cara a la segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el próximo 19 de diciembre, donde se medirá con el ultraderechista José Antonio Kast.

En declaraciones a la prensa, la jefa de campaña de Boric, Izkia Siches, aseveró que el objetivo es llevar por todo el territorio nacional un»programa de transformación de paz», que permita consolidar una victoria en las próximas elecciones.

«Tremendo trabajo de los distintos comando ciudadanos, de los partidos políticos, de tanta gente que se ha puesto a disposiciones en la campaña. Tengo plena confianza que con este trabajo colectivo, que nos va a permitir llevar nuestro programa, un programa de transformación en paz y tranquilidad para un Chile más próspero, vamos a lograr ganar en diciembre», recalcó Siches desde la comuna de Pudahuel.

Izkia Siches, jefa de campaña de Boric, por inicio de despliegue territorial: "Tengo plena confianza que con este trabajo colectivo vamos a lograr ganar en diciembre"

Vamos a tocar un millón de puertas a lo largo y ancho de todo Chile

Por su parte, el candidato presidencial, Gabriel Boric, aseveró que construirá su candidatura junto con la ciudadanía, a diferencia de su contrincante del Partido Republicano, que viajó a Estados Unidos (EE.UU.) para reunirse con empresarios y políticos de la extrema derecha norteamericana.

«Vamos a tocar un millón de puertas a lo largo y ancho de todo Chile, recorriendo nuestras comunas, nuestro barrio. Mientras algunos prefieren viajar a Estados Unidos, nosotros vamos a estar acá recorriendo los barrios y comunas. porque esta candidatura es de ustedes, de los vecinos, de la gente. Vamos a estar recorriendo Chile con esta primera gira», destacó Boric.

🔴 AHORA | Gabriel Boric inicia gira de despliegue territorial



Gabriel Boric inicia gira de despliegue territorial

«A partir de hoy, recorreremos todo Chile, conversando con la gente y nuestro desafío será lograr abrir #1MillondePuertasxBoric. Hasta el 16 de diciembre nuestros equipos se despliegan de norte a sur con la #RutaEsperanzaxBoric #MeUnoxChile», destacó el candidato de Apruebo Dignidad en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

A partir de hoy, recorreremos todo Chile, conversando con la gente y nuestro desafío será lograr abrir #1MillondePuertasxBoric. Hasta el 16 de diciembre nuestros equipos se despliegan de norte a sur con la #RutaEsperanzaxBoric #MeUnoxChile

Desde el Parque Amengual de la comuna de Pudahuel, Boric lideró el acto para oficializar los equipos de despliegue territorial, que serán claves para acortar distancias con su contendor en la carrera presidencial.

“Hoy día no tenemos miedo, y aunque algunos nos digan que los cambios que queremos son imposible, sabemos que gracias a la organización de vecinos y vecinas, lo vamos a lograr”, expresó el presidenciable.

Durante la actividad lanzó su campaña “1 millón de puertas por Boric”, que hace un llamado a la ciudadanía a conversar con otras personas sobre las propuestas de gobierno que promueve el diputado por Magallanes.

“Hago un llamado a no confiarse, a tocar puertas, hable, converse y convenza a un vecino, a un compañero de trabajo, a un amigo, un familiar que por x motivo no votó por nosotros, que lo invite y le tome la mano para organizarse, porque un gobierno no puede estar encerrado en una oficina, debemos estar en terreno”, agregó, citado por La Tercera.

«Si en la otra campaña usan bots para inventar fake news, acá usamos personas reales de carne y hueso para estar tocando las puertas”, dijo el diputado a través de su cuenta de Instagram al finalizar la actividad.

Para impulsar la candidatura del abanderado de Apruebo Dignidad ser realizarán dos giras importantes: una, que liderará Siches y que inicia este viernes desde Arica, en la que recorrerá el país junto a su familia

La otra será comandada por las dos primeras mayorías nacionales de Apruebo Dignidad: la diputada Karol Cariola (PC) y la senadora electa del FRVS Alejandra Sepúlveda.

Por su parte, Boric se trasladará hasta Concepción.

Al ser consultado por la prensa si incluirá a La Araucanía en el despliegue, el candidato expresó: “Estamos evaluando cuáles son los mejores lugares para ir, materialmente no se puede estar en todas partes, pero a La Araucanía vamos a ir”.

«Tengo la obligación de estar en Valparaíso»

Gabriel Boric también respondió a los señalamientos de José Antonio Kast y miembros de su comando quienes en las últimas horas lo acusaron de “bajarse” de los debates. Al respecto, explicó que debió cancelar específicamente un encuentro programado para mañana, a causa de la discusión del proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones en la Cámara.

“Yo he estado siempre disponible a debatir en todas las instancias necesarias. Lo hemos demostrado desde la junta de firmas, pasando por la primaria y primera vuelta. Jamás en toda mi carrera le he hecho el quite al debate”, indicó el parlamentario.

“Hoy día tenemos una campaña que dura dos semanas, tenemos un debate con todos los canales de televisión, ayer teníamos uno con los gobernadores al que José Antonio Kast no fue. Y respecto al debate de pymes, nosotros efectivamente confirmamos nuestra presencia, pero hasta el día de hoy, no conozco un mecanismo para dividirme y estar en dos partes, y como hay una ley de quórum calificado, tengo la obligación de estar en Valparaíso”, subrayó.

Hasta el momento, ambos candidatos tienen confirmada su asistencia al programa Las dos caras de La Moneda en Canal 13 (lunes 6 y martes 7 de diciembre), el programa en Youtube Bad Boys de Franco Parisi (5 y 7 de diciembre), Llegó tu hora en TVN y 24H (8 y 9 de diciembre), el debate Anatel 13 el diciembre y Archi con una fecha a definir.