Vecinos de Papudo desesperados: Sufren seguidilla de incendios intencionales desde 2018 y aún no se encuentra a los responsables

Hace unos días se difundió por el canal La Red la situación que afecta a los habitantes de Pullally, localidad vecina al balneario de Papudo, en la Región de Valparaíso, y que desde 2018 se han visto afectados por una serie de incendios intencionales.

De acuerdo a la nota, pese las denuncias interpuestas, hasta la fecha no hay investigaciones que arrojen resultados. Tampoco hay sospechosos.

«La situación ha generado en los habitantes del sector miedo, rabia e incertidumbre, pues en cualquier momento la alarma de incendio les puede caer a ellos. De hecho el último se registró el 30 de agosto pasado a las 4 de la mañana. Los habitantes consideran inconcebible que con tanto tiempo y tantos hechos simultáneos, no exista una investigación seria que pueda dar con los responsables, ya que se ha confirmado que en todos los casos hubo acción de terceros», señala el reporte de La Red.

Una de las vecinas afectadas por esta peligrosa situación declaró al canal que «todos los incendios fueron hechos con químicos acelerantes y eso nos lleva a pensar también que acá pudiera existir toda una confabulación. Pullally es una localidad que ha subido de precio y Papudo está saturado y quieren seguir construyendo. Si bien acá esta la acción de un pirómano, los siniestros son muy seguidos. No creo que un psicópata disponga del dinero para que cada semana genere un incendio».

«Es extraño, no roban nada, sólo prenden fuego. Mi casa la quemaron a las 2 de la madrugada y es raro que nadie nunca vea nada», añadió la vecina.

Desde el municipio, la alcaldesa Claudia Adasme cree que es difícil pensar en una situación más orquestada de personas con eventuales intereses inmobiliarios, debido a que -explicó- en el caso de los incendios, se trata de viviendas que estan en proceso de construcción.

«Además se da otro tema muy particular, ya que Pullally es la ex Hacienda y entonces sus dueños son 120 personas y cada uno sabe cuál es su terreno. No se da como para pensar en eso, es una hipótesis que por ahora descartamos. Lamentablemente acá hay una persona con sus facultades mentales perturbadas», afirmó la alcaldesa a La Red.

Finalmente, se indicó que hasta ahora, la Fiscalía de Valparaíso ha podido establecer que varios de los siniestros son intencionales, y sin bien no se ha podido acreditar la participación de personas determinadas, en estos momentos están «evaluando» los pasos a seguir.

Mira la nota completa de La Red ACÁ