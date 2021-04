Vecinos de Quintero y Puchuncaví denunciaron que Hospital Adriana Cousiño no está entregando cupos UCI a personas mayores

Tras la publicación de una denuncia que acusa que las personas mayores con Covid-19, de las localidades de Quintero y Puchuncaví, no tendrían cupos en la UCI, la presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carolina Marzán, ofició al Ministro Paris para saber la efectividad de esta denuncia y cuáles serían las medidas de contingencia.

La denuncia fue realizada por vecinas y vecinos de Puchuncaví y Quintero, en contra del Hospital Adriana Cousiño de Quintero. Allí, aseguran que no se están entregando cupos para camas de la UCI a personas mayores porque se estaba dando prioridad a personas menores de 60 años.

Para Marzán, se trata de una situación “muy dolorosa. Lo sucedido en el hospital Adriana Cousiño de la comuna de Quintero en relación con una persona mayor, es fiel reflejo de la realidad de los centros asistenciales de baja complejidad que cubren un amplio espectro de población, pues desde el punto de vista administrativo siguen siendo considerados bajo este rótulo, pero no cabe dudas que la cantidad de personas que han necesitado atención durante el período de pandemia, ha superado ampliamente lo proyectado sin crisis sanitaria”.

“Sabemos que los trabajadores y las trabajadoras de salud están haciendo un trabajo ya casi heroico en esta pandemia, sobre todo con la falta de implementación que tienen y lo agotados que están, no me imagino cómo debe ser tener que elegir entre un paciente y otro, esto es lo que no puede suceder. El gobierno debe evitar que se tenga que elegir entre un paciente y otro, es una situación que golpea duramente porque quienes siempre se verán afectadas son las personas mayores”, añadió Marzán.

La parlamentaria advirtió que la situación crítica ”llega a tal punto que se ha tenido que reconvertir la infraestructura e insumos de un hospital de baja, para poder habilitar una UCI a punta de esfuerzo del personal médico. Sin embargo, no basta con esto, pues urge sumar personal adicional y con la idoneidad para UCI, pero, además, que la incorporación de nuevos trabajadores no sea en transitoriedad e incerteza de la renovación mensual, sino que con un mínimo de garantías y derechos”.

Por ello, la legisladora envió un oficio al Ministro de Salud “para que nos informe la efectividad de estos antecedentes y si esto está sucediendo en otras comunas, cuáles serían las medidas de contingencia para evitar esta terrible situación. Todas y todos debemos colocar nuestro mayor esfuerzo para sobrellevar esta pandemia pero el Gobierno tiene el deber de entregarle salud sin excepción. Si constantemente desde el Ministerio señalan que aún hay camas UCI disponibles ¿por qué existen estas denuncias?“, preguntó Marzán.