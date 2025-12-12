Vecinos de Santiago piden a Desbordes que se vaya a dar una vuelta por Meiggs en vez de estar peleando con Jeannette Jara

"Quienes pagamos impuestos terminamos caminando por la misma calzada que usan micros, autos, camiones y motos, con el riesgo que eso implica. Los contribuyentes exigimos que Desbordes se de una vuelta por Meiggs y nos de una disculpa por tener que caminar entre los autos", señaló uno de los tantos vecinos que cuestionó el estado de abandono en que se encuentra actualmente la comuna capital del país.

Tras la nueva polémica en la que se involucró el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien amenazó con una querella a la candidata Jeannette Jara por la polémica del «cobro del TAG», varios vecinos de la capital llamaron al edil a preocuparse de los problemas de la comuna, como «enfrentar a los toldos azules».

«Desbordes está más preocupado de pelear con la candidata Jara que de enfrentar a los toldos azules», señaló @edgardogonza en la red social X, donde publicó un video donde se aprecia la dificultad que tienen los peatones para transitar en el barrio Meiggs debido a la altísima proliferación de comercio callejero.

«Quienes pagamos impuestos terminamos caminando por la misma calzada que usan micros, autos, camiones y motos, con el riesgo que eso implica. Los contribuyentes exigimos que Desbordes se de una vuelta por Meiggs y nos de una disculpa por tener que caminar entre los autos», agregó el vecino.

«Al igual que Kast quien promete lo que no sabe, los únicos perjudicados somos nosotros, promesas incumplidas a un año de ser electo», puntualizó finalmente.

En tanto, otro vecino, usuario de la cuenta @borroka82, escribió: «Basurales en cada esquina, parques en estado de abandono y veredas en mal estado. Hace más de una década vivo y trabajo en Santiago Centro y no había vivido tal abandono del municipio».

En la misma línea, la vecina @eacunab expresó que «soy de la comuna de Santiago y esperaría que este señor se dedique a hacer aquello para lo cual fue electo, primero se fue de tour por los matinales, luego de vacaciones y ahora le hace campaña a Kast… a qué hora se gana el sueldo Desbordes?»

Seguiremos informando.

