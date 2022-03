Vecinos matan a golpes a joven de 22 años que ingresó a una casa tratando de huir de un asalto en La Florida: Fue confundido con delincuente 

La Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) investiga la muerte de joven trabajador de 22 años, que fue atacado por vecinos del pasaje Pisciano de la Villa Renacimiento de La Florida, en respuesta a la activación de una alarma comunitaria.

El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles, cuando una mujer alertó, mediante una alarma comunitaria, a sus vecinos de la presencia de un hombre en su domicilio, cita MegaNoticias y La Tercera.

“Mediante declaración de testigos y cámaras de seguridad del lugar, hemos podido establecer, hasta el momento, que la víctima se encontraba en las cercanías del lugar con un amigo compartiendo en una plaza pública, donde fueron abordados por unos sujetos quienes intentaron sustraerles sus especies”, indicó la inspectora Rocío González Valenzuela, de la Brigada de Homicidios Metropolitana.

Según las investigaciones realizadas, la dueña del domicilio confundió a la víctima con un ladrón y alertó a los vecinos.

“Los vecinos del sector salen, pensando que la persona estaba intentando robar en el inmueble, por lo que es abordado por un número indeterminado”, agregó la inspectora González, cita La Tercera.

La PDI confirmó que el joven no presenta antecedentes policiales.

Vecinos matan a golpes a joven de 22 años que ingresó a una casa tratando de huir de un asalto en la comuna de La Florida.

Vía @PiensaPrensa pic.twitter.com/uTpNrOk2zT — El Ciudadano (@El_Ciudadano) March 23, 2022

¿Qué dicen los vecinos?

Rosa, una vecina que lleva viviendo 40 años en el sector, comentó que estuvo con la madre de la víctima, quien se encuentra muy mal por el hecho.

“La mamá lloraba y lloraba. Yo me emocioné tanto, porque no era un niño que era de acá del sector de las Vizcachas. La pobre mujer miraba el suelo donde quedó su niño, yo también tengo hijos y me dio mucha emoción, mucha pena que pasen estas cosas”, explicó al matinal Mucho Gusto, citado por MegaNoticias.

Algunos vecinos no dudan de la inocencia del sujeto, no obstante, otros vecinos no tienen la certeza de los hechos, dando a la duda si realmente entró a delinquir a la casa o para esconderse de un asalto.

“Un joven delincuente no lo sé, un joven inocente tampoco lo sé, porque si yo vengo corriendo solicitando ayuda, por instinto yo grito si necesito ayuda y no se gritó ayuda ni tampoco la pidió”, comentó Bárbara, vecina del sector.

Los vecinos han reclamado fuertemente la intensa delincuencia que se vive, explicando que no puede hacer una vida normal.

“Vivimos con mucho miedo, no se puede exponer de ninguna manera. Nosotros tenemos que estar enjaulados, como si nosotros viviéramos en la cárcel. Aquí ya no se puede vivir”, explicó Rosa.

«Tenemos que hacernos cargos»

La ministra de Justicia y Derechos humanos, Marcela Ríos, condenó los hechos y aseveró que el ente no se «quedará con los brazos cruzados», y trabajarán para «generar una sensación de mayor seguridad»

«Despertamos conmovidos con una tragedia, el linchamiento de un joven en La Florida. Como sociedad no podemos permanecer con los brazos cruzados, tenemos que hacernos cargo desde el Estado en generar una sensación de mayor seguridad para las comunidades», afirmó la ministra, citada por T13.

Ríos pidió «a las comunidades y a la sociedad una reacción adecuada y usar los canales apropiados frente al delito».